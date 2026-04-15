Καυτά ερωτήματα μετά την ανακοίνωση της ισραηλινής εταιρίας για το Videogate - Τι είδους συνεργασία είχε η Κυβέρνηση με την ισραηλινή Black Cube;

του Κρίτωνα Καψάλη

Η ανάγνωση και μόνον της ανακοίνωσης της εταιρίας Black Cube σε σχέση με τη διαρροή του Videogate, πέρα από την αρχική έκπληξη, προκαλεί και μια σειρά από αναπάντητα μέχρι στιγμής ερωτηματικά.

Τέτοιου είδους εταιρίες που ασχολούνται με παρακολουθήσεις, συνήθως δεν βγαίνουν δημόσια να παραδεχτούν τη δραστηριότητά τους και κυρίως δεν δίνουν λεπτομέρειες για τους στόχους τους.

Η ανακοίνωση

Ας δούμε αρχικά την ανακοίνωση που εξέδωσε η Black Cube απαντώντας στο δημοσίευμα του Πολίτη την περασμένη Παρασκευή, το οποίο αποκάλυπτε τη δράση της στην Κύπρο:

«Η Black Cube είναι μια ιδιωτική εταιρεία πληροφοριών που παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες αποκλειστικά σε πελάτες που δραστηριοποιούνται σε επιχειρηματικές δραστηριότητες παγκοσμίως, υποστηρίζοντας δικαστικές υποθέσεις, διαιτησίες και υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος. Η Black Cube λαμβάνει νομικές συμβουλές σε κάθε δικαιοδοσία στην οποία δραστηριοποιείται, ώστε να διασφαλίζεται η νομιμότητα των ενεργειών της.

Η διαφθορά είναι ένα φαινόμενο που πλήττει τις οικονομίες και παρεμποδίζει τη νόμιμη επιχειρηματική δραστηριότητα. Η Black Cube είναι υπερήφανη που αποκάλυψε διαφθορά που διαπράχθηκε από τη Cyfield στην Κύπρο και που συμβάλλει στη δημιουργία ενός πιο καθαρού επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Η Black Cube έχει συνεργαστεί με τις κυπριακές αρχές και είναι βέβαιη ότι αυτές θα φτάσουν στην αλήθεια και θα οδηγήσουν τους υπεύθυνους ενώπιον της δικαιοσύνης.

Η Black Cube θα συνεχίσει να αποκαλύπτει απάτη, διαφθορά και απομείωση περιουσιακών στοιχείων σε όλες τις υποθέσεις της παγκοσμίως, όπως έχει κάνει με επιτυχία τα τελευταία 15 χρόνια».

Ερωτήματα - Παρατηρήσεις

Πρώτον και πολύ σημαντικό, από την ανακοίνωση διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει υβριδική απειλή κατά της Κύπρου, όπως ισχυρίστηκε η Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη, αλλά διαπροσωπικά συμφέροντα και προσπάθεια να εκτεθούν κάποιοι επιχειρηματίες.

Δεύτερον, όντως προκαλεί έκπληξη πώς μια εταιρία μυστικών και εξειδικευμένων αποστολών, βγαίνει και επιβεβαιώνει το βίντεο και επιπλέον αναλαμβάνει περήφανα την ευθύνη σε σημείο μάλιστα ζηλωτισμού.

Τρίτον, η εταιρία τοποθετείται, σχολιάζει και κατευθύνει τον θεατή σε ό,τι αφορά τη θέαση του βίντεο. Στο βίντεο πρωταγωνιστούν ο Γιώργος Λακκοτρύπης, πρώην υπουργός εμπορίου, ο διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας Χαράλαμπος Χαραλάμπους και ο διευθυντής της Cyfield Γιώργος Χρυσοχός. Η Black Cube θεωρεί ως μόνη πηγή της διαφθοράς τη Cyfield. Μήπως η εταιρία που τράβηξε το βίντεο, σύμφωνα με επιχειρηματικούς κύκλους «προσπαθεί να αθωώσει τους δύο συνεργάτες του Προέδρου και να ενοχοποιήσει μόνον την εταιρία και αν ναι, γιατί το κάνει αυτό»;

Η πολυπλοκότητα

Στην ανακοίνωσή της η Black Cube, πέρα από υπερηφάνεια, αποκαλύπτει κάτι εξίσου σημαντικό. Ότι έχει συνεργαστεί με τις κυπριακές αρχές «και είναι βέβαιη ότι αυτές θα καταλήξουν στην αλήθεια και θα οδηγήσουν τους υπεύθυνους ενώπιον της δικαιοσύνης».

Για ποια αλήθεια μιλά; Ποια αδικήματα έχουν διαπραχθεί και πώς έγινε η συνεργασία με την Κυβέρνηση; Η συνεργασία συνίσταται μόνο στην παράδοση των βίντεο ή και σε άλλες ενέργειες; Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος οφείλουν να τοποθετηθούν επί του θέματος αυτού ή να διαψεύσουν την ισραηλινή εταιρία. Σε διαφορετική περίπτωση παραμένουν ανεπανόρθωτα εκτεθειμένοι.

Αν η Κυβέρνηση δεν διαψεύσει ότι υπήρξε συνεργασία με την Black Cube, τότε θα μπορούσε να συναχθεί ότι η Κυβέρνηση της Κύπρου είναι εξίσου διεφθαρμένη με τη συγκεκριμένη εταιρία κατά τον ισχυρισμό των ισραηλιτών.

H Cyfield

Ζητήσαμε από την εταιρία Cyfield να τοποθετηθεί επί της ανακοίνωσης της Black Cube, ωστόσο, όπως μας λέχθηκε, αυτό θα γίνει αργότερα: «Σίγουρα θα τοποθετηθούμε αλλά μετά την ολοκλήρωση της έρευνας από τον κ. Πασχαλίδη».

Τι είναι η Black Cube

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Black Cube, η εταιρεία ιδρύθηκε το 2011 από «βετεράνους ελίτ μονάδων πληροφοριών του Ισραήλ». Υποστηρίζει ότι, είναι «η κορυφαία εταιρεία πληροφοριών στον κόσμο», έχοντας δραστηριοποιηθεί σε περισσότερες από 540 υποθέσεις σε 75 χώρες, με πράκτορες που μιλούν 30 γλώσσες.

Όσον αφορά τη μεθοδολογία της, η Black Cube αναφέρει ότι, διεξάγει «εξαιρετικά εξελιγμένες και δημιουργικές επιχειρήσεις πληροφοριών», χρησιμοποιώντας τη μοναδική μεθοδολογία HUMINT, δηλαδή ανθρώπινη συλλογή πληροφοριών, βασισμένη στην εμπειρία της στις ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών, υποστηριζόμενη από δυνατότητες OSINT και προηγμένη τεχνολογία.

Η ομάδα της, σύμφωνα με την εταιρεία, αποτελείται από πρώην αξιωματικούς πληροφοριών, δικηγόρους και πράκτορες της Μοσάντ με ποικίλα υπόβαθρα, που λειτουργούν ως «κοινωνικοί μηχανικοί», δημιουργώντας σύνθετα σενάρια, για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων σε διεθνείς δικαστικές υποθέσεις και υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος.

Η εταιρεία υποστηρίζει επίσης ότι, οι μέθοδοι της συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους κάθε χώρας και ότι τα ευρήματά της προορίζονται μόνο για νόμιμη χρήση.

Παρά τους ισχυρισμούς περί δεοντολογίας, η εταιρεία έχει δεχθεί κατά καιρούς αρνητική κριτική. Στις 26 Μαρτίου 2026, το Associated Press μετέδωσε ότι, η υπηρεσία πληροφοριών της Σλοβενίας επιβεβαίωσε «αδιαμφισβήτητες ξένες παρεμβάσεις» στις βουλευτικές εκλογές της χώρας. Σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση, παρουσιάστηκαν ευρήματα για δραστηριότητες της Black Cube, που συνιστούν επιχειρήσεις αντικατασκοπείας και ξένη παρέμβαση.

Το Politico ανέφερε, ότι πράκτορες της εταιρείας κατηγορήθηκαν, ότι διέρρευσαν καταγραφές, με στόχο να πλήξουν την κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Robert Golob, συνδέοντάς την με διαφθορά. Παρόμοιες κατηγορίες έχουν διατυπωθεί και σε άλλες χώρες, ενώ η εταιρεία έχει συνδεθεί και με υποθέσεις υψηλού προφίλ, όπως η υπόθεση Harvey Weinstein.