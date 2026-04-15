Δημοσκόπηση: Οκτώ στους δέκα Τ/κ τάσσονται υπέρ της ΔΔΟ - Ανησυχία για την αυξανόμενη επιρροή της Άγκυρας

Στην έρευνα, που διεξήχθη τον Μάρτιο με προσωπικές συνεντεύξεις σε δείγμα 500 ατόμων, το 72,01% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι επιθυμεί την επίτευξη συμφωνίας για επίλυση του Κυπριακού, ενώ το 60,65% θεωρεί απαράδεκτη τη συνέχιση της υφιστάμενης κατάστασης. Περίπου εννιά στους δέκα συμμετέχοντες (89,88%) ανησυχούν για την επίδραση του Κυπριακού στην οικονομική ανάπτυξη.

Στήριξη σε ομοσπονδιακή λύση, ανησυχία για το μοντέλο δύο κρατών

Σύμφωνα με τα ευρήματα και όπως αυτά παρουσιάζονται στην Τ/κ εφημερίδα Οζγκιούρ, το 51,72% των ατόμων που πήραν μέρος στην έρευνα, δηλώνει ότι θεωρεί αποδεκτή την εκ νέου συμβίωση με τους Ελληνοκύπριους. Παράλληλα, το 78,5% εκφράζει στήριξη σε ένα μοντέλο διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, το 29,41% αποδέχεται ένα ενιαίο κράτος ενώ το ποσοστό όσων θεωρούν αποδεκτή μια ενδεχόμενη συνομοσπονδιακή λύση ανέρχεται στο 65,31%. Αντίθετα, το 56,48% χαρακτηρίζει ανησυχητική την προοπτική λύσης δύο κρατών.

Ανησυχία για την επιρροή της Τουρκίας

Πολύ ενδιαφέρον είναι το δεδομένο ότι το 74,44% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι ανησυχεί για την αυξανόμενη επιρροή της Τουρκίας στα κατεχόμενα, γεγονός που, σύμφωνα με την έρευνα, συνδέεται με ζητήματα πολιτικής αυτονομίας, διακυβέρνησης και ταυτότητας. Παράλληλα, το 86,64% θεωρεί ανησυχητική την παύση ή την αποτυχία των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό. Το 83,59% εκφράζει ανησυχία για τη στάση των διεθνών δρώντων, ενώ το 80,76% δηλώνει ότι ανησυχεί για το ενδεχόμενο παρατεταμένης στασιμότητας στις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό.

Φόβοι για εντάσεις και γεωπολιτικές εξελίξεις

Σχεδόν οκτώ στους δέκα ερωτηθέντες (79,76%) εκφράζουν ανησυχία για πιθανή επανεμφάνιση εντάσεων ή συγκρούσεων στο νησί, ενώ το 74,70% ανησυχεί για τις ενεργειακές και στρατιωτικές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Την ίδια στιγμή, το 80,37% δηλώνει προβληματισμό για τις πρόσφατες ενεργειακές και αμυντικές συμφωνίες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Μινέ Γιουτζέλ: «Παραμένει ισχυρή η ανάγκη για λύση»

Η διευθύντρια του CMIRS, Μινέ Γιουτζέλ, σε δηλώσεις της ανέφερε ότι «τα ευρήματα επιβεβαιώνουν πως η ανάγκη για λύση παραμένει ζωντανή στην τουρκοκυπριακή κοινότητα. Όπως σημείωσε, «η πλειοψηφία επιθυμεί συμφωνία, δεν θεωρεί βιώσιμη τη σημερινή κατάσταση και εμφανίζεται ανοικτή, κυρίως, στο μοντέλο της ομοσπονδίας».

Ιδιαίτερα έντονη είναι η ανησυχία που καταγράφεται στην δημοσκόπηση σχεδόν σε όλα τα πεδία, με υψηλότερο ποσοστό το 92,72% να αφορά τον φόβο για μελλοντική αύξηση περιορισμών στην τουρκοκυπριακή κοινότητα. Σύμφωνα με την ίδια, «αυτό δείχνει ότι το αίτημα για λύση δεν είναι μόνο ιδεολογικό, αλλά συνδέεται άμεσα με την καθημερινότητα και τις προοπτικές ζωής».