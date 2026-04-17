Αιχμηρή παρέμβαση Νίκου Τορναρίτη για υπόθεση Σάντη: «Κατασκευάζουν αφηγήσεις και σπρώχνουν τους πολίτες να πιστέψουν παραμύθια»

Σε έντονο ύφος τοποθετείται σε ανάρτησή του ο Νίκος Τορναρίτης επί της επικαιρότητας που αφορά τις καταγγελίες του Μακάριου Δρουσιώτη και της υπόθεσης «Σάντη», σημειώνοντας ότι «δεν πρόκειται ούτε για διερευνητική δημοσιογραφία ούτε για πολιτική», υποστηρίζοντας ότι «βρισκόμαστε μπροστά σε μια επικίνδυνη εκτροπή, του πολιτικού μας συστήματος και της ίδιας της Δημοκρατίας μας».

Ο ίδιος αναφέρει πως «υπάρχουν κύκλοι, με όνομα και επίθετο, που επενδύουν συνειδητά στη σύγχυση», οι οποίοι, σημειώνει, «θολώνουν την πραγματικότητα, κατασκευάζουν αφηγήσεις και σπρώχνουν τους πολίτες να πιστέψουν “παραμύθια”, βασισμένα σε κατασκευασμένα τεκμήρια, με μοναδικό στόχο να υφαρπάξουν πρώτα τη συνείδηση και μετά την ψήφο τους».

Παράλληλα τονίζει πως «δεν υπηρετούν την αλήθεια», αλλά «υπηρετούν τη σκοπιμότητα και την προσωπική τους ανέλιξη».

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι «με όπλο την καταγγελία χωρίς αποδείξεις, τη διαρροή χωρίς ευθύνη, τα κατασκευασμένα τεκμήρια και τον υπαινιγμό χωρίς όριο, δηλητηριάζουν τον δημόσιο λόγο και διαβρώνουν το κράτος δικαίου».

«Μέχρι προχθές δολοφονούσαν χαρακτήρες», προσθέτει ο κ. Τορναρίτης «ενώ σήμερα δημιουργούν συνθήκες που απειλούν ανθρώπινες ζωές», κάτι που, όπως τονίζει, «ξεπερνά κάθε όριο».

Ο Νίκος Τορναρίτης υπογραμμίζει επίσης ότι «κανένας απολύτως δεν είναι υπεράνω του νόμου» και ότι «η προνομιακή μεταχείριση που απολαμβάνουν οι λεγόμενοι “καταγγέλλοντες” οφείλει να τεθεί στο φως και να κριθεί από τους πολίτες».

Καλεί δε τις αρμόδιες αρχές να δράσουν, σημειώνοντας ότι «η Δικαιοσύνη και οι διωκτικές αρχές οφείλουν να δράσουν άμεσα, με αυστηρότητα και χωρίς εκπτώσεις».

Αναφέρει ακόμη ότι «η καθυστέρηση ή η ανοχή δεν είναι πλέον ουδετερότητα. Είναι συνενοχή».

Κλείνοντας, δηλώνει ότι «η Δημοκρατία δεν θα παραδοθεί. Η αλήθεια θα επιβληθεί. Και όποιος παίζει με τη συνείδηση των πολιτών και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, θα πρέπει να λογοδοτήσει».