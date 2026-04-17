«ΑΚΕΛ, Οδυσσέας, ΑΛΜΑ και Βολτ παραμένουν ανεπανόρθωτα εκτεθειμένοι» - Βολές ΔΗΣΥ για στημένες θεωρίες συνωμοσίας

«Το ΑΚΕΛ, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, το Άλμα και το Βολτ παραμένουν ανεπανόρθωτα εκτεθειμένοι από την πλήρη κατάρρευση των στημένων θεωριών συνωμοσίας», αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο εκπρόσωπος Τύπου του Δημοκρατικού Συναγερμού, Ονούφριος Κουλλά.

Ο κ. Κουλλά σημειώνει πως «ο κατήφορος των ανέξοδων καταγγελιών, της μόνιμης αμφισβήτησης των πάντων, της εύκολης σπίλωσης ανθρώπων και θεσμών και οι συνεχείς υπερβολές, θα πρέπει να τερματιστεί εδώ», ενώ παράλληλα αναφέρει ότι «είναι απέναντι σε όσους επιδιώκουν συστηματικά την πρόκληση εικόνας χάους και συνθηκών αποσταθεροποίησης και υπονόμευσης της χώρας, για να υλοποιηθούν αδίστακτες προσωπικές φιλοδοξίες και πολιτικές επιδιώξεις, που σχεδιάστηκαν εδώ και χρόνια».

Στην ίδια γραμμή, τονίζει ότι είναι «απέναντι και θα σταθούμε ανάχωμα στον λαϊκισμό, την τοξικότητα, τη λασπολογία και τις ακρότητες» και υπογραμμίζει ότι είναι «υπέρ της θεσμικής και συντεταγμένης διερεύνησης, της διαφάνειας, του ελέγχου και της μεταρρύθμισης και ισχυροποίησης του κράτους μας», προσθέτοντας ότι «μόνο έτσι μπορεί να πετύχουμε θετικά αποτελέσματα για τους πολίτες».

Δηλώνει παράλληλα ότι «σε αντίθετη περίπτωση οι συνέπειες για τον κόσμο, τις επιχειρήσεις και την καθημερινότητά τους θα είναι τεράστιες» και αναφέρει πως «δεν πρέπει να πάμε πίσω στην αποσταθεροποίηση, τις φορολογίες, τις αποκοπές, την ανεργία και το κλείσιμο επιχειρήσεων. Αντιθέτως, πρέπει να προχωρήσουμε υπεύθυνα μπροστά».

Σε σχέση με τους ισχυρισμούς για την υπόθεση «Σάντη» που βλέπουν το τελευταίο διάστημα το φως της δημοσιότητας, η ανακοίνωση σημειώνει ότι «όσοι προχωρούν σε δημόσιες καταγγελίες αναλαμβάνουν ευθύνη και είναι υπόλογοι απέναντι στον νόμο», ενώ ζητείται «η πλήρη και ταχεία διαλεύκανση κάθε πτυχή της πρόσφατης υπόθεσης και η αυστηρή εφαρμογή όλων των νομοθεσιών του κράτους», με την επισήμανση ότι «ουδείς είναι υπεράνω του νόμου και ουδείς μπορεί να έχει προνομιακή μεταχείριση από τις ανακριτικές αρχές».

Ο ΔΗΣΥ καταλήγει ότι «δεν παρασύρεται» και παραμένει «προσηλωμένος στην παραγωγή πολιτικών θέσεων», έτοιμος «να αντιπαρατεθεί και να ανταγωνιστεί με πολιτικά επιχειρήματα. Όχι σε όρους λασπολογίας».

Κλείνοντας, καλεί το ΑΚΕΛ, το ΑΛΜΑ και το Βολτ «να σταματήσουν να παίζουν με το επικίνδυνο παιχνίδι της αποσταθεροποίησης του κράτους μας», σημειώνοντας ειδικά για το Βολτ ότι «θα πρέπει να επιλέξει αν θα ταυτιστεί ή όχι με τις θεωρίες συνωμοσίας και τον καιροσκοπισμό χειρίστου είδους».