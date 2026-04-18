Σκληρή απάντηση ΔΗΣΥ στον Οδυσσέα: Μονίμως αδιόρθωτος, καταδικάστηκε από 8 δικαστές για παραπληροφόρηση

Ο εκπρόσωπος τύπου του ΔΗΣΥ απαντά στην ανάρτηση του προέδρου του Κινήματος ΑΛΜΑ.

Συνέχεια στην αντιπαράθεση με τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη δίνει ο Δημοκρατικός Συναγερμός, με δήλωση του Εκπροσώπου Τύπου και βουλευτή Ονούφριου Κουλλά. Όπως αναφέρει, «η ηγεσία του ΔΗΣΥ δεν πέρασε ποτέ την πόρτα του δικαστηρίου, δεν δικάστηκε και δεν καταδικάστηκε κανένας», απορρίπτοντας τις αιτιάσεις που διατυπώνονται σε βάρος του κόμματος.

Αντίθετα, ο κ. Κουλλά υποστηρίζει ότι ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης «εξετάστηκε και κρίθηκε ομόφωνα από 8 δικαστές» ότι «συστηματικά παραπληροφορούσε, διαστρέβλωνε γεγονότα, διαπόμπευε ανθρώπους», προσθέτοντας ότι αξιοποιούσε τη θέση του «για επικοινωνιακή πολιτική οικοδόμησης του πολιτικού του προφίλ».

Παράλληλα, αναφέρει ότι ο κ. Μιχαηλίδης «υιοθετεί πλήρως, κρίνει, βγάζει ο ίδιος αποφάσεις και καταδικάζει», ενώ διερωτάται γιατί «δεν αναφέρει τη Δρομολαξιά και την κατάρρευση της οικονομίας». Καταληκτικά, σημειώνει ότι «ο ΔΗΣΥ θα είναι απέναντι σε όσους επιχειρούν συστηματικά να αποσταθεροποιήσουν το κράτος μας».

Αυτούσια η Δήλωση του Εκπροσώπου Τύπου και Βουλευτή κ. Ονούφριου Κουλλά:

Η ηγεσία του ΔΗΣΥ δεν πέρασε ποτέ την πόρτα του δικαστηρίου, δεν δικάστηκε και δεν καταδικάστηκε κανένας.

Αντίθετα, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης εξετάστηκε και κρίθηκε ομόφωνα από 8 δικαστές ότι συστηματικά παραπληροφορούσε, διαστρέβλωνε γεγονότα, διαπόμπευε ανθρώπους και αξιοποιούσε ένα ανεξάρτητο αξίωμα για επικοινωνιακή πολιτική οικοδόμησης του πολιτικού του προφίλ.

Εκ των υστέρων τα επιβεβαίωσαν και οι πλέον στενότεροι συνεργάτες του.

Αντιλαμβανόμαστε στα όσα αναφέρει, ότι υιοθετηθεί πλήρως, κρίνει, βγάζει ο ίδιος αποφάσεις και καταδικάζει για όλα τα θέματα της περιρρέουσας που ο ίδιος, το ΑΚΕΛ και άλλοι έχουν δημιουργήσει. Μονίμως αδιόρθωτος!

Γιατί δεν αναφέρει τη Δρομολαξιά και την κατάρρευση της οικονομίας, την οποία κληθήκαμε να διασώσουμε; Για να μην ενοχλήσει τους μελλοντικούς του εταίρους στο ΑΚΕΛ;

Επαναλαμβάνουμε εμφαντικά ότι ο ΔΗΣΥ θα είναι απέναντι σε όσους επιχειρούν συστηματικά να αποσταθεροποιήσουν το κράτος μας.

