Αννίτα Δημητρίου: «Αξιολογήστε, συγκρίνετε και επιλέξτε» - Κάλεσμα προς τους πολίτες ενόψει εκλογών (βίντεο)

Τόνισε ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι σε θέση να προτείνουν λύσεις και να λαμβάνουν ορθές αποφάσεις για τον τόπο, επιδεικνύοντας σοβαρότητα, υπευθυνότητα και ρεαλισμό.

Κάλεσμα προς τους πολίτες να αξιολογήσουν αυστηρά το ψηφοδέλτιο του κόμματος ενόψει των Βουλευτικών εκλογών απηύθυνε η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της επιλογής των προσώπων που θα στελεχώσουν τη νέα Βουλή για την επόμενη πενταετία.

Όπως ανέφερε, ενόψει των εκλογών που θα διεξαχθούν σε έναν μήνα, οι πολίτες καλούνται να αναλάβουν τον ρόλο και την ευθύνη τους, αξιολογώντας τις υποψηφιότητες, συγκρίνοντας και επιλέγοντας εκείνους που κρίνουν καταλληλότερους.

Σημείωσε ότι στη σημερινή εποχή της αβεβαιότητας, καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν τα πρόσωπα που θα αποτελέσουν τη νέα Βουλή, τα οποία θα πρέπει να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, απέναντι στον λαϊκισμό, τις ακρότητες και τις εύκολες υποσχέσεις.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι σε θέση να προτείνουν λύσεις και να λαμβάνουν ορθές αποφάσεις για τον τόπο, επιδεικνύοντας σοβαρότητα, υπευθυνότητα και ρεαλισμό.

Αναφερόμενη στο ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ, το χαρακτήρισε ως σοβαρό, καθαρό, ικανό και αποτελεσματικό, επισημαίνοντας ότι αποτελείται από πρόσωπα με γνώσεις, ικανότητες και εμπειρίες, από διαφορετικές κοινωνικές και επαγγελματικές αφετηρίες.

Καταλήγοντας, επανέλαβε την προτροπή προς τους πολίτες να αξιολογήσουν αυστηρά, να συγκρίνουν και να επιλέξουν τους καλύτερους για να τους εκπροσωπήσουν τα επόμενα πέντε χρόνια.

