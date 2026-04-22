Έρχιουρμαν: Η νέα πρωτοβουλία του Γκουτέρες στο Κυπριακό δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως νέο σχέδιο

Το ενδιαφέρον του ΓΓ του ΟΗΕ για το Κυπριακό συνεχίζεται, μια νέα πρωτοβουλία θα βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη από τον Ιούλιο κι αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί ως νέο σχέδιο, αλλά ως βούληση του κ. Γκουτέρες να παρέμβει ξανά άμεσα στο ζήτημα, ανέφερε σε δηλώσεις του στο τ/κ «πρακτορείο ειδήσεων» ο Τ/κ ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, ο Τ/κ ηγέτης υπενθυμίζοντας τη συνάντησή του με την Αναπληρώτρια ΓΓ του ΟΗΕ, Ρόζμαρι Ντι Κάρλο στην Αττάλεια, είπε ότι παρότι η θητεία του ΓΓ, Αντόνιο Γκουτέρες πλησιάζει στο τέλος της το έντονο ενδιαφέρον του για το Κυπριακό συνεχίζεται.

Επανέλαβε ότι μια νέα πρωτοβουλία του ΓΓ βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη «μετά τις εκλογές στο νότο και την ολοκλήρωση της προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης» όπως αναφέρθηκε στις βουλευτικές εκλογές στην ΚΔ και την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. Αυτό δεν σημαίνει ένα νέο σχέδιο όπως έχει δημοσιευθεί, πρόσθεσε, αλλά μάλλον θα πρέπει να ερμηνευτεί ως το μήνυμα του ΓΓ πως είναι για άλλη μια φορά άμεσα εμπλεκόμενος και είναι έτοιμος να εργαστεί σοβαρά σε αυτό το θέμα. Το πώς θα εξελιχθεί αυτή η πρωτοβουλία, ανέφερε ο κ. Έρχιουρμαν, θα φανεί με τον καιρό.

Κατά τον Τουφάν Έρχιουρμαν, η συντριπτική πλειοψηφία του τουρκοκυπριακού «λαού» επιθυμεί μια λύση και αυτό το μήνυμα πρέπει να ερμηνευτεί σωστά. Αναφερόμενος στη μεθοδολογία των 4 σημείων, είπε ότι ο τουρκοκυπριακός «λαός» δεν έχει καμία πρόθεση να παραιτηθεί από τα δικαιώματά του σε τομείς όπως η πολιτική ισότητα, ο συνεταιρισμός ίσων εταίρων, η ενέργεια και η ασφάλεια.

Ανέφερε επίσης ότι αυτή η μεθοδολογία δεν αποτελεί προϋπόθεση ή λίστα μονομερών συμφερόντων, αλλά είναι το αποτέλεσμα μιας αξιολόγησης των λόγων αποτυχίας των προηγούμενων διαπραγματευτικών διαδικασιών. Ο στόχος τους, είπε, δεν είναι «η διαπραγμάτευση για χάρη της διαπραγμάτευσης», αλλά η δημιουργία ενός πλαισίου που θα οδηγήσει σε μια λύση. Θεωρεί δε ότι είναι πλέον απαραίτητο να ενεργήσουμε με την αντίληψη ότι «αυτή τη φορά θα είναι διαφορετικά», όπως είχε πει ο Αντόνιο Γκουτέρες.

Από το Κραν Μοντάνα και μετά, συνέχισε, η εμπιστοσύνη ατόνισε λόγω του χαμένου χρόνου και των νέων πηγών έντασης. Σε πρώτο στάδιο, είπε, είναι απαραίτητα συγκεκριμένα βήματα για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης τόσο μεταξύ των ηγετών όσο και των κοινοτήτων. «Η προσπάθειά μας δεν είναι να φαίνεται ότι εργαζόμαστε, αλλά να εργαζόμαστε πραγματικά. Δίνουμε προτεραιότητα στη βούληση για εξεύρεση λύσης και προσπαθούμε να χαράξουμε μια πορεία προς μια λύση» είπε.

Ο κ. Έρχιουρμαν ανέφερε ότι προγραμματίζεται νέα συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για το τέλος του μήνα και πως έχει σημειωθεί κάποια συγκεκριμένη πρόοδος στο πλαίσιο των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Υπήρξε βελτίωση στο οδόφραγμα του Αγίου Δομετίου, συνέχισε, άρχισε η έκδοση αδειών κυκλοφορίας στο οδόφραγμα της Ζώδιας και πιο συγκεκριμένες ανακοινώσεις για άλλα ζητήματα ενδέχεται να είναι γίνουν στο τέλος του μήνα.

Σχετικά με το χαλλούμι, ο Τ/κ ηγέτης είπε ότι έχει υπογραφεί συμφωνία, η οποία αναμενόταν εδώ και 5 χρόνια, κάτι που χαρακτήρισε ως σημαντικό βήμα, αλλά – πρόσθεσε - αυτό δεν σημαίνει ότι οι εξαγωγές θα ξεκινήσουν την επόμενη μέρα. Δήλωσε ότι το ζήτημα της ποσόστωσης του πρόβειου γάλακτος βρίσκεται σε εξέλιξη, κι αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα που αφορά μόνο τον «βορρά, αλλά παρόμοιο ζήτημα υπάρχει και στον νότο» όπως αναφέρθηκε στις κατεχόμενες και ελεύθερες περιοχές, αντίστοιχα. Ως εκ τούτου, εξήγησε, έχουν προτείνει τη σύσταση μιας δικοινοτικής τεχνικής επιτροπής ή μιας ειδικής υποεπιτροπής στο πλαίσιο της Τεχνικής Επιτροπής για την Οικονομία για την αντιμετώπιση του ζητήματος του χαλλουμιού. «Το χαλλούμι είναι ένα κοινό προϊόν. Τα προβλήματα πρέπει να αντιμετωπιστούν από κοινού», είπε.

Ανέφερε ακόμη ότι η προϋπόθεση «απαλλαγμένοι από ασθένειες» βάσει του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής είναι επίσης ένα θέμα που πρέπει να συζητηθεί, λέγοντας ότι το γεγονός ότι οι εξαγωγές χαλλουμιού δεν έχουν σταματήσει παρά την εκτεταμένη εμφάνιση αφθώδους πυρετού στην ε/κ πλευρά, απαιτεί επανεξέταση των όρων που ισχύουν για την τ/κ πλευρά. Πρόσθεσε ότι έχουν επίσης θέσει αυτό το ζήτημα στις επαφές τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αναφερόμενος στο διπλωματικό φόρουμ της Αττάλειας, ο κ. Έρχιουρμαν είπε ότι οι επαφές με τον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών, τον Οργανισμό Ισλαμικής Συνεργασίας και την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σημαντικές όχι μόνο για την επίλυση του Κυπριακού, αλλά και για την άρση της «απομόνωσης» και τη δυνατότητα των Τ/κ να έρθουν σε άμεση επαφή με την διεθνή κοινότητα.

Ο Τ/κ ηγέτης είπε ότι η ιδιότητα του παρατηρητή για το ψευδοκράτος εντός του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών και του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας θα πρέπει να δημιουργήσει πιο εντατικές πολιτικές, πολιτιστικές, αθλητικές και εμπορικές επαφές και θα πρέπει να είναι πιο ορατές και αποτελεσματικές σε αυτούς τους τομείς.

Δήλωσε επίσης ότι οι σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να περιορίζονται αποκλειστικά στο Κυπριακό και στις επαφές του με εκπροσώπους της ΕΕ και πρέσβεις των κρατών μελών τόνισε την ανάγκη για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ της ΕΕ και της τουρκοκυπριακής πλευράς.

Συνάντηση με Ερντογάν

Για την συνάντησή του με τον Τούρκο Πρόεδρο στην Κωνσταντινούπολη πριν από το φόρουμ ο Τουφάν Έρχιουρμαν είπε ότι ήταν θετική, χρήσιμη και παραγωγική και ότι είχαν την ευκαιρία να συντονιστούν για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με το Κυπριακό.

Αναφέρθηκε στη σημασία της ομιλίας του Ερντογάν στο δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν της 152ης Γενικής Συνέλευσης της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης, εφιστώντας την προσοχή στις εκκλήσεις του Τούρκου Προέδρου για μια δίκαιη, διαρκή και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό και για την άρση της «απομόνωσης». Η βάση για την έκκληση για άρση της «απομόνωσης», υποστήριξε, βρίσκεται στην έκθεση του ΓΓ του ΟΗΕ, Κόφι Ανάν μετά τα δημοψηφίσματα του 2004.

Με αφορμή τα 23 χρόνια από το άνοιγμα των σημείων διέλευσης στις 23 Απριλίου 2003 είπε ότι ήταν σημαντικό σημείο καμπής στην ιστορία της Κύπρου ενώ για τη διαδικασία των δημοψηφισμάτων της 24ης Απριλίου 2004 ανέφερε ότι ήταν ένα σημαντικό μάθημα από μια χαμένη μεγάλη ευκαιρία για λύση.