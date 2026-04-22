Κουλλάς: «Γιατί μουγιάζεται ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης;» – Αιχμές για τις φιλοδοξίες του τέως Γενικού Ελεγκτή

Σφοδρή επίθεση στον τέως γενικού ελεγκτή, εξαπέλυσε ο βουλευτής και εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ, Ονούφριος Κουλλά, ο οποίος διερωτήθηκε «γιατί μουγιάζεται ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης;», στον απόηχο και της πρόσφατης κόντρας που ξέσπασε με φόντο την υπόθεση «Σάντη».

Μιλώντας στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» στο ραδιόφωνο του «ΠΟΛΙΤΗ» 107.6 & 97.6, ο κ. Κουλλάς απέρριψε τις κατηγορίες περί διαφθοράς που αποδίδονται στο κόμμα του, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για φαινόμενο που «γίνεται από πολλούς εδώ και χρόνια». Στο ίδιο πλαίσιο, υποστήριξε ότι και ο ίδιος ο κ. Μιχαηλίδης εντάσσεται σε αυτά τα φαινόμενα.

«Αισθάνεται ότι πρέπει να απαντήσει», ανέφερε για τον ηγέτη του ΑΛΜΑ, προσθέτοντας ότι προκαλεί ερωτήματα η στάση του. Παράλληλα, υποστήριξε ότι πολλές από τις καταγγελίες του «δεν έχουν τεκμηριωθεί», αποδίδοντάς του πρόθεση να αφήσει «σκιές».

«Πολιτικές φιλοδοξίες» και επιθέσεις

Ο κ. Κουλλά συνέδεσε τη στάση του κ. Μιχαηλίδη με πολιτικές επιδιώξεις, λέγοντας ότι «εδώ και χρόνια γνωρίζαμε ότι είχε φιλοδοξίες να βγει Πρόεδρος της Δημοκρατίας», υποστηρίζοντας μάλιστα ότι «ο ίδιος το λέει ότι είναι αυτός ο στόχος».

Ακολούθως έκανε λόγο για πρακτικές από συνεργάτες του τέως γενικού ελεγκτή που, όπως ισχυρίστηκε, στόχευαν στον επηρεασμό της δημόσιας εικόνας και στη φίμωση επικριτών. Όπως ανέφερε, υπήρξαν ενέργειες που στόχευαν «πώς θα πλήξουν δημοσιογράφους και πολιτικούς, πώς να τους φιμώσουν για να μην αμφισβητείται».

Στην ίδια κατεύθυνση, επικαλέστηκε αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου, υποστηρίζοντας ότι «οκτώ δικαστές, σε δέκα από τις έντεκα περιπτώσεις, έκριναν ότι παραπληροφορούσε». Κατά τον ίδιο, ο κ. Μιχαηλίδης «έλεγε ψέματα, έκανε πολιτική και ενδιαφερόταν να επηρεάσει την κοινή γνώμη».

Η τελευταία ολομέλεια

Αναφερόμενος στην αυριανή ολομέλεια της Βουλής, ο κ. Κουλλά έκανε λόγο για «ανάμεικτα συναισθήματα», σημειώνοντας ότι δεν έχει ακόμη συνειδητοποιήσει πως πρόκειται για την τελευταία.

Όπως εξήγησε, η περίοδος υπήρξε ιδιαίτερα εντατική, με τον ίδιο να βρίσκεται «στην πρώτη γραμμή» της προεκλογικής προσπάθειας και με «πάρα πολλά μέτωπα ανοιχτά».

Πίεση σε τουρισμό και οικονομία

Ο ίδιος ανέδειξε τα βασικά ζητήματα της συγκυρίας, επισημαίνοντας ότι «τουρισμός, καύσιμα και Μέση Ανατολή» δημιουργούν έντονη αβεβαιότητα, με την τουριστική βιομηχανία να βρίσκεται «σε αναμμένα κάρβουνα».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η οικονομία έχει αποκτήσει ανθεκτικότητα, τονίζοντας πως «έχουμε βάλει γερές βάσεις», αλλά προειδοποίησε ότι οι επιπτώσεις της κρίσης είναι ήδη ορατές και εξαρτώνται από τη διάρκειά της.

Στήριξη ευάλωτων και επιχειρήσεων

Ανέφερε ακόμα ότι κατατέθηκαν προτάσεις προς την κυβέρνηση για αντιμετώπιση των συνεπειών, με έμφαση σε δύο άξονες: τη στήριξη των ευάλωτων ομάδων και τη στήριξη των επιχειρήσεων που εξαρτώνται από τον τουρισμό.

Όπως σημείωσε, πέρα από τα ξενοδοχεία, πλήττονται και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως κέντρα εστίασης σε τουριστικές περιοχές, προειδοποιώντας ότι «θα είναι μια δύσκολη χρονιά για τον τουρισμό».

