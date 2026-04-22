Ladies’ Italian Night: Μια βραδιά αγάπης για τα Μωρά Θαύματα

Μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη ζεστασιά, χαμόγελα και ουσιαστική προσφορά πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 20 Απριλίου, στο πλαίσιο της καθιερωμένης εκδήλωσης “Ladies’ Italian Night”, που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Μωρά Θαύματα στο εστιατόριο Bottega Amaro, στη Λευκωσία.

Η εκδήλωση είχε ως στόχο την ενίσχυση του πολύτιμου έργου του Συνδέσμου για τη φροντίδα και υποστήριξη των πρόωρων μωρών και των οικογενειών τους, συγκεντρώνοντας φίλους και υποστηρικτές σε μια ζεστή ατμόσφαιρα προσφοράς και αλληλεγγύης.

Ο Σύνδεσμος Μωρά Θαύματα εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους όσοι παρευρέθηκαν και στήριξαν την εκδήλωση.

Θερμές ευχαριστίες και στο εστιατόριο Bottega Amaro για τη φιλοξενία καθώς και σε όλους τους υποστηρικτές που συνέβαλαν στην επιτυχία της εκδήλωσης.

Για ακόμη μια φορά, η παρουσία και η ανταπόκριση του κόσμου ενισχύουν την αποστολή του Συνδέσμου, να βρίσκεται δίπλα στα πρόωρα μωρά και τις οικογένειές τους, προσφέροντας ελπίδα και στήριξη εκεί όπου χρειάζεται περισσότερο.