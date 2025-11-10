Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Η γεωπολιτική σκακιέρα της Ανατολικής Μεσογείου

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ

Παρά τη γενικευμένη «κόπωση» από πολυμέτωπα μέτωπα, η αμερικανική αντίληψη, όπως την περιέγραψε ο κ. Πομπέο, είναι πως η πίεση πρέπει να ασκηθεί πρωτίστως στο Πεκίνο, διότι εκεί εδράζεται η μείζων γεωπολιτική πρόκληση.

Στις εργασίες του πρόσφατου συνεδρίου του Economist στη Λευκωσία, οι παρεμβάσεις για τα γεωπολιτικά ζητήματα έδωσαν στους συμμετέχοντες μία εικόνα για τις εξελίξεις στη διεθνή σκηνή. Εξελίξεις με άμεση αντανάκλαση στην Κύπρο, η οποία βρίσκεται στην καρδιά της Ανατολικής Μεσογείου. Αυτό που προκύπτει, όπως περιέγραψε αρκετά καθαρά ο πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ και πρώην διευθυντής της CIA, Μάικ Πομπέο, είναι ότι το πραγματικό διακύβευμα για την αμερικανική εξωτερική πολιτική ήταν, είναι και παραμένει η αντιμετώπιση της Κίνας ως στρατηγικού ανταγωνιστή. Όπως επισήμανε στο κυπριακό ακροατήριο, «πρέπει να συγκεντρώσουμε τους οικονομικούς, διπλωματικούς και στρατιωτικούς μας πόρους για να αντιμετωπίσουμε το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα». Το κύριο ενδιαφέρον των ΗΠΑ αφορά τη διασφάλιση ότι το...

