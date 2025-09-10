«ΑΤΑ για όλους που πλήττονται από το κύμα ακρίβειας»

Θετική κρίνεται η πρόταση του Υπουργού Εργασίας για την ΑΤΑ, ο οποίος εν μέσω των συνεχών αντεγκλήσεων και αντιπαραθέσεων για την ΑΤΑ, προσπαθεί να σπάσει το αδιέξοδο και να αποτρέψει τις απεργιακές κινητοποιήσεις.

Λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις και απόψεις των κοινωνικών εταίρων, ο Γιάννης Παναγιώτου εισηγείται καθολική επέκταση της ΑΤΑ και στον ιδιωτικό τομέα προκαλώντας τη δυσαρέσκεια των εργοδοτών αλλά από την άλλη δεν ικανοποιεί το αίτημα των συντεχνιών για πλήρη αποκατάστασή της στο 100% .

Για να αρθεί το εργατικό αδιέξοδο, θα πρέπει και οι δυο πλευρές να κάνουν υπαναχώρηση, αντιλαμβανόμενες τα θετικά που προκύπτουν.

Πρώτον, οι εργοδοτικές οργανώσεις πρέπει να δουν ότι από την καθολική επέκταση της ΑΤΑ θα επωφεληθούν οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα που δεν λαμβάνουν ΑΤΑ και δεν είναι λίγοι και πλήττονται από το κύμα ακρίβειας. Από την άλλη οι συντεχνίες, θα πρέπει να αντιληφθούν ως θετική την κίνηση του υπουργού να υποβάλει πρόταση που δεν ικανοποιεί τους εργοδότες στην προσπάθεια του να άρει το αδιέξοδο.

«ΑΤΑ για όλους όσους πλήττονται από το κύμα ακρίβειας», θα πρέπει να είναι το ζητούμενο και προς εκείνη την κατεύθυνση θα πρέπει να κοιτάξουμε.