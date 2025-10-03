Επιχειρηματικές βιογραφικές ιστορίες για όλους μας

Πως από το να φτιάχνεις χωνάκια για παγωτό με τον πατέρα σου, φτάνεις να αναγνωριστείς ως «παίκτης» στα ναυτιλιακά; Πώς από το να γίνεσαι πετυχημένος στα 28 και στην προσπάθειά σου να αφυπηρετήσεις συνεχίζεις να καινοτομείς και να ηγείσαι; Και πράγματι, πώς από πρόσφυγας που τα έχεις χάσει όλα, φτάνεις στο να κτίζεις τα πάντα; Και πώς μια ανταπόκριση σε μια αγγελία σε φέρνει να είσαι σύμβουλος των καλύτερων επιχειρήσεων της χώρας; Η σημερινή στήλη είναι αφιερωμένη στην Τάσια Γιανναρά Γιαλλουρίδου, στον Δημήτρη Κωνσταντινίδη, στον Τώνη Τουμαζή και στον Βάσο Δημητριάδη, που είχα την τύχη να βοηθήσω να διηγηθούν μέρος της ιστορίας τους στα πλαίσια του φεστιβάλ επιχειρηματικότητας Inspire.

Αποφεύγω τα πάνελ και τη δημόσια παρουσία. Δεν έχω και τον χρόνο αλλά και η παρουσία μου στο ραδιόφωνο του «Πολίτη 107.6 και 97.6» και το podcast που δημιούργησα με τη φίλη Κλεοπάτρα Κιττή, «Κουμάντο στην τσέπη σου», υπερκαλύπτουν την όποια ανάγκη μου. Ωστόσο, η πρόκληση για επιχειρηματική έμπνευση πάντα μου κινούσε την περιέργεια. Ένα καλό success story, μια ακτινογραφία του τι χρειάζεται για να πετύχει κάποιος επιχειρηματικά και μάλιστα σε Κύπρο και εξωτερικό, με οδήγησε να αποδεχθώ την πρόσκληση από την IMH για να είμαι ο συντονιστής ενός από τα πάνελ και είχα την τύχη να ακούσω τέσσερις πολύ εμπνευσμένες βιογραφικές ιστορίες αυτοδημιούργητων επιχειρηματιών.

Από την ιστορία της Τάσιας Γιανναρά Γιαλλουρίδου, κράτησα το τυχαίο της απάντησης σε μια αγγελία για κειμενογράφο. Το πώς η νεανική παρόρμηση σε οπλίζει με αυτοπεποίθηση και σε οδηγεί στα δωμάτια που συνεδριάζουν οι μεγάλοι άνδρες, με τα κουστούμια. Εκεί που οι γυναίκες, αν μιλάμε για τη δεκαετία του '80 και του '90, έμπαιναν για να πάρουν σημειώσεις ή να φέρουν τα νερά και τους καφέδες. Πως αν δεν φοβηθείς και χτυπήσεις την πόρτα, αν απαντήσεις στην αγγελία που έχει το τυχαίο, αν στρωθείς στη δουλειά, έχεις ήδη κερδίσει. Το ότι είναι η ιδρύτρια και Chief Executive Officer της Partners Connected Communications και στον χώρο της διαφήμισης και των δημοσίων σχέσεων, ειδικά στο χτίσιμο εικόνας και διαχείρισης κρίσεων, ήταν το αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς, που μόνο αν παθιαστείς πραγματικά με αυτήν μπορείς να το πετύχεις.

Πετυχημένος στα 28 του με αλυσίδα σουπερμάρκετ στη Νότια Αφρική, ήταν και ο Δημήτρης Κωνσταντινίδης, που ήταν στο πάνελ με την ιδιότητά του ως CEO της Bioland Energy Group. Ιδιότητα που προφανώς τον αδικεί, μιας και έχει συμμετοχή σε πάνω από 150 πετυχημένες εταιρείες, παρά τις τρεις απόπειρες που έχει κάνει μέχρι τώρα για να αφυπηρετήσει. Μέσα από τη συζήτηση, κράτησα την ικανότητά του να εντοπίζει συνεργάτες, τον συνεταιρισμό του με τη σύζυγό του Μαρία και την αδιαπραγμάτευτη επιμονή να είναι ο καλύτερος. Τι ήταν ωστόσο αυτό που τον οδήγησε να πετύχει; Η ανάγκη του να είναι κύριος του εαυτού του και αυτό που τον κράτησε πετυχημένο ήταν η προνοητικότητά του για εναλλακτικά πλάνα, όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά; Όπως και έγινε με το κούρεμα των καταθέσεων και τους περιορισμούς στις συναλλαγές το 2013. Η ιστορία του αναμφίβολα αποτελεί έμπνευση για όσους θέτουν στόχους.

Η ιστορία, ωστόσο, που με συγκίνησε, όπως πάντα με συγκινούν οι ιστορίες του 1974, ήταν αυτή του Τώνη Αντωνίου, του ιδρυτή των ομίλων εταιρειών ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ και ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΩΝ και του ομίλου ΤΕΛΜΕΝ. Από τη δική του παρουσίαση κράτησα τα στοιχεία της ανθεκτικότητας. Το ένστικτο της επιβίωσης σε δύσκολες συνθήκες και την ικανότητα της προσαρμοστικότητας στις πραγματικότητες, όσο δύσκολες και αν είναι. Μια προσαρμοστικότητα που σε οδηγεί να έχεις τις αισθήσεις σου σε επαγρύπνηση για ευκαιρίες. Να επιζήσεις του πολέμου και να ξανακατακτήσεις πάνω στα ερείπια της ζωής. Ένα μάθημα από όλη τη γενιά του, της γενιάς που ενηλικιώθηκε απότομα το 1974, και που μας έδειξε πως ακόμη και στα δύσκολα μπορούμε να πετύχουμε.

Τελευταίος, αλλά σίγουρα όχι έσχατος, ο Βάσος Δημητριάδης. Από τη συνομιλία του ξεχώρισα σπάνιες αρετές που καθόρισαν την πορεία του και την επιτυχία του. Μιας πορείας που ξεκίνησε από την αναζήτηση ενός forklift στην Αγγλία και την αδιαπραγμάτευτη επιμονή του να μην συμβιβαστεί με το μέτριο και την ακόρεστη διάθεσή του για ρίσκο και σε άγνωστες αγορές και νέα προϊόντα. Αυτό όμως που τον ξεχώρισε, αυτό που τον έσωσε στα δύσκολα και τον καταξίωσε, ο λόγος ύπαρξης του Ομίλου Demetriades, του οποίου είναι CEO, είναι οι πελάτες του. Αυτό που οδηγεί τον κ. Δημητριάδη είναι η ικανότητά του να εντοπίζει τις ανάγκες της αγοράς, τα κενά και η ικανοποίηση του να μπορείς να προσφέρεις λύσεις.

Τους ευχαριστώ όλους για τις ιστορίες που μοιράστηκαν μαζί μου και όσοι αναζητάτε την επιτυχία, αναζητήστε τις από αυτά τα χαρακτηριστικά που διαθέτετε και αναπτύξτε τα!