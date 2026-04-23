Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

FBI εδώ FBI και εκεί

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Υπάρχουν αρκετά σημεία τα οποία πρέπει να απαντηθούν σε σχέση με την απόφαση της Κυβέρνησης Χριστοδουλίδη να καλέσει στην Κύπρο κλιμάκιο του αμερικανικού FBI για να συμβάλει στις έρευνες για την υπόθεση «Σάντη». Πώς γίνεται για παράδειγμα να στέλνουμε αστυνομικούς στην Αμερική για εκπαίδευση για εξειδικευμένα ζητήματα, και όταν βρούμε τα δύο στενά, να ζητάμε βοήθεια από την Αμερική. Υποτίθεται ότι οι Κύπριοι εκπαιδεύονται και γνωρίζουν τα ίδια με τους αμερικάνους. Δεύτερο, η αναφορά σε FBI πρέπει να συνοδεύεται και από αστερίσκο. Πρόκειται για το κυπριακό FBI, τη σύσταση του οποίου ακόμη περιμένουμε ή για το ορίτζιναλ FBI; Και τελευταίο, όταν λειτουργήσει επίσημα το κυπριακό FBI, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα εμπιστεύεται το Κυπριακό ή το Αμερικάνικο;

Πράκτορας

Tags

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα