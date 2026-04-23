FBI εδώ FBI και εκεί

Υπάρχουν αρκετά σημεία τα οποία πρέπει να απαντηθούν σε σχέση με την απόφαση της Κυβέρνησης Χριστοδουλίδη να καλέσει στην Κύπρο κλιμάκιο του αμερικανικού FBI για να συμβάλει στις έρευνες για την υπόθεση «Σάντη». Πώς γίνεται για παράδειγμα να στέλνουμε αστυνομικούς στην Αμερική για εκπαίδευση για εξειδικευμένα ζητήματα, και όταν βρούμε τα δύο στενά, να ζητάμε βοήθεια από την Αμερική. Υποτίθεται ότι οι Κύπριοι εκπαιδεύονται και γνωρίζουν τα ίδια με τους αμερικάνους. Δεύτερο, η αναφορά σε FBI πρέπει να συνοδεύεται και από αστερίσκο. Πρόκειται για το κυπριακό FBI, τη σύσταση του οποίου ακόμη περιμένουμε ή για το ορίτζιναλ FBI; Και τελευταίο, όταν λειτουργήσει επίσημα το κυπριακό FBI, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα εμπιστεύεται το Κυπριακό ή το Αμερικάνικο;

Πράκτορας