Τελεσίγραφο κτηνοτρόφων στον Πρόεδρο - «Προσέγγισαν παιδιά κτηνοτρόφων για να μπουν στη διακίνηση ναρκωτικών, για να τα βγάλουν πέρα» (ηχητικό)

Στους δρόμους της Λάρνακας σήμερα με αιτήματα την παύση των θανατώσεων και άμεση παρέμβαση από την κυβέρνηση

Τελεσίγραφο στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας δίνουν οι κτηνοτρόφοι, προειδοποιώντας ότι αν μέχρι τις 14:00 δεν υπάρξει παρέμβαση για το ζήτημα των θανατώσεων ζώων, θα προχωρήσουν σε πιο δυναμικά μέτρα, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο κλεισίματος αεροδρομίων και λιμανιών.

Σήμερα κατέρχονται σε κινητοποίηση στη Λάρνακα, με σημείο συγκέντρωσης τον κόμβο Ριζοελιάς στις 11. Όπως ξεκαθάρισε στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107.6 και 97.6 η εκπρόσωπός τους, Στέλλα Πέτρου, δεν θα κλείσουν πλήρως την κυκλοφορία αλλά θα παραμείνουν στο σημείο για να ενημερώνουν το κοινό, μοιράζοντας φυλλάδια στους διερχόμενους οδηγούς.

Την ίδια ώρα, η κυρία Πετρου προχώρησε σε σοβαρές καταγγελίες για την κατάσταση που επικρατεί στον κλάδο, περιγράφοντας οικονομική ασφυξία και έντονη ψυχολογική πίεση στους κτηνοτρόφους. Όπως ανέφερε, «υπήρξαν περιπτώσεις όπου παιδιά κτηνοτρόφων προσεγγίστηκαν ακόμη και για διακίνηση ναρκωτικών για να τα βγάλουν πέρα».

Ακούστε την παρέμβαση της Στέλλας Πέτρου στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» του Πολίτη 107.6 και 97.6:

εκδήλωση διαμαρτυρίαςΑΦΘΩΔΗΣ ΠΥΡΕΤΟΣΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ

