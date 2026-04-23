Η γιορτή του Αρχιεπισκόπου

Θίχτηκε η πρόεδρος της ΠΟΕΔ, Μύρια Βασιλείου, όταν της είπε χθες ο συνάδελφος Νικήτας Κυριάκου ότι σήμερα, λόγω της ονομαστικής εορτής του Αρχιεπισκόπου, εκπαιδευτικοί και μαθητές θα κάθονται, ενώ οι υπόλοιποι εργαζόμενοι θα πάνε κανονικά στη δουλειά τους, με μοναδική εξαίρεση εκείνους που έβαλαν άδεια για να μείνουν στο σπίτι να προσέχουν τα παιδιά τους. Θυμήθηκαν ύστερα και την αργία της επόμενης εβδομάδας (Πρωτομαγιά), με την κυρία Βασιλείου να ρωτά, με μια δόση ειρωνείας: «Εσείς δηλαδή την Πρωτομαγιά θα δουλεύετε;». Mάλλον ξέχασε η κ. Βασιλείου τις δύο εβδομάδες διακοπές το Πάσχα, τους δύο μήνες το καλοκαίρι και τις υπόλοιπες αργίες, κάτι μέρες του εκπαιδευτικού κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό με την αργία στην γιορτή του Αρχιεπισκόπου πρέπει να σταματήσει, όπως και το να μην πηγαίνουν τα παιδιά σχολείο επειδή γιορτάζει ο άγιος της περιοχής τους. 

