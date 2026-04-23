Στο πλευρό του Μακρόν ο Ευαγόρας Μαυρομμάτης κατά την επίσκεψή του στην Κύπρο ως ένδειξη τιμής και στον αδελφό του, Ανδρέα Μαυρομμάτη

Ο Ευαγόρας Μαυρομμάτης συνοδεύει σήμερα τον Πρόεδρο Μακρόν στην Κύπρο, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής του στο νησί, προσδίδοντας έναν ιδιαίτερο συμβολισμό στην παρουσία της γαλλικής αποστολής.

Η συμμετοχή του συνδέεται με την επιθυμία απόδοσης τιμής στον αδελφό του, Ανδρέα Μαυρομμάτη, ο οποίος απεβίωσε πρόσφατα στο Παρίσι.

Ο Ευαγόρας Μαυρομμάτης αναμένεται να συνοδεύσει τον Γάλλο Πρόεδρο και στο επόμενο σκέλος της περιοδείας του, στην Αθήνα, διατηρώντας τον ίδιο συμβολικό χαρακτήρα στην παρουσία του.