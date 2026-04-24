Του έφταιξε ο Ζελένσκι του «Ελληναρά»

Φόρεσε τη φανέλα του ΕΛΑΜ, με τους τεράστιους σταυρούς μπροστά και πίσω, ο ορθόδοξος Ελληναράς κτηνοτρόφος, και βγήκε στις τηλεοράσεις από το μπλόκο της Ριζοελιάς, για να μας πει, ότι θα πάει ο ίδιος να μιλήσει στους ευρωπαίους ηγέτες στην Αγία Νάπα, και να τους ζητήσει να σταματήσουν να δίνουν τα λεφτά της Ευρώπης στον «δολοφόνο Ζελένσκι που σκοτώνει τον λαό του», και να βοηθήσουν τους Κύπριους κτηνοτρόφους. Απορία: Καλά γιατί ζητά βοήθεια από τους φίλους του «δολοφόνου» ευρωπαίους και δεν ζητά από το ίνδαλμα του και «καλό χριστιανό», Πούτιν;

Κ.ΖΑΔΗΣ