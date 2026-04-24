Του έφταιξε ο Ζελένσκι του «Ελληναρά»

Φόρεσε τη φανέλα του ΕΛΑΜ, με τους τεράστιους σταυρούς μπροστά και πίσω, ο ορθόδοξος Ελληναράς κτηνοτρόφος, και βγήκε στις τηλεοράσεις από το μπλόκο της Ριζοελιάς, για να μας πει, ότι θα πάει ο ίδιος να μιλήσει στους ευρωπαίους ηγέτες στην Αγία Νάπα, και να τους ζητήσει να σταματήσουν να δίνουν τα λεφτά της Ευρώπης στον «δολοφόνο Ζελένσκι που σκοτώνει τον λαό του», και να βοηθήσουν τους Κύπριους κτηνοτρόφους. Απορία: Καλά γιατί ζητά βοήθεια από τους φίλους του «δολοφόνου»  ευρωπαίους και δεν ζητά από το ίνδαλμα του και «καλό χριστιανό», Πούτιν;

Κ.ΖΑΔΗΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

