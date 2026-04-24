ΕΚΟ: «Βάζουμε Χρώμα στην Ελπίδα» στηρίζοντας τα παιδιά με καρκίνο

Η ΕΚΟ υλοποιεί για 11η χρονιά την εκστρατεία προσφοράς «Βάζουμε Χρώμα στην Ελπίδα», στηρίζοντας το έργο του Ιδρύματος «Ελπίδα» και τα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη με τον καρκίνο και τη λευχαιμία.

Η εκστρατεία παρουσιάστηκε σε Διάσκεψη Τύπου που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 23 Απριλίου 2026, στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος «Ελπίδα», παρουσία του Υπουργού Υγείας, κ. Νεόφυτου Χαραλαμπίδη, του Προέδρου του Ιδρύματος «Ελπίδα», Δρ. Λοΐζου Λοΐζου, καθώς και επιστημονικού προσωπικού του Ιδρύματος.

Η εκστρατεία «Βάζουμε Χρώμα στην Ελπίδα» θα διαρκέσει μέχρι και την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, ενεργοποιώντας το σύνολο του δικτύου των πρατηρίων της ΕΚΟ σε όλη την Κύπρο. Μέσα από την καθημερινή εξυπηρέτηση των καταναλωτών, κάθε ανεφοδιασμός μετατρέπεται σε πράξη προσφοράς, καθώς για κάθε λίτρο καυσίμου διατίθεται 1 σεντ του ευρώ προς ενίσχυση του Ιδρύματος. Το συνολικό ποσό που αναμένεται να συγκεντρωθεί φέτος, υπολογίζεται πως θα ξεπεράσει τις €45,000.

Τα έσοδα θα αξιοποιηθούν για τη χρηματοδότηση δράσεων και υπηρεσιών του Ιδρύματος «Ελπίδα» για παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία στην Κύπρο, συμβάλλοντας στην ενίσχυση των υπηρεσιών φροντίδας και υποστήριξης, στην εκπαίδευση ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, στην οικονομική στήριξη των οικογενειών, καθώς και στη χορήγηση υποτροφιών σε παιδιά που έχουν ξεπεράσει την ασθένεια και προχωρούν σε σπουδές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, τα τελευταία 11 χρόνια, η συγκεκριμένη εκστρατεία έχει στηρίξει περισσότερα από 500 παιδιά και τις οικογένειές τους, αναδεικνύοντας τη διαχρονική αξία και τον ουσιαστικό κοινωνικό της αντίκτυπο.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της συνεργασίας με την ΕΚΟ, το Ίδρυμα «Ελπίδα» αναπτύσσει νέα εξειδικευμένα προγράμματα θεραπευτικής ψυχαγωγίας. Περιλαμβάνουν δομημένες παρεμβάσεις, όπως βιωματικά εργαστήρια τέχνης και μουσικής, δραστηριότητες ενίσχυσης οικογενειακών σχέσεων και ομάδες υποστήριξης για γονείς και παιδιά, με στόχο τη συναισθηματική ενδυνάμωση των παιδιών και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των οικογενειών τους.

Η ΕΚΟ στηρίζει έμπρακτα την υλοποίηση και των συγκεκριμένων προγραμμάτων. Αναλαμβάνει όλα τα έξοδα εφαρμογής τους, ώστε να συμβάλει στη δημιουργία θετικών εμπειριών και στην αποφόρτιση των παιδιών και των οικογενειών τους σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο της ζωής τους.

Στον χαιρετισμό του, ο Υπουργός Υγείας, κ. Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, ανέφερε ότι: «Αναγνωρίζουμε την ουσιαστική συμβολή της ΕΚΟ στο Ίδρυμα ‘Ελπίδα’, μια συνεργασία που ενισχύει έμπρακτα, μέσω σημαντικών δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, το έργο στήριξης παιδιών που παλεύουν με τον καρκίνο και τη λευχαιμία. Μέσα από την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών, φροντίδας και στήριξης, το Ίδρυμα ‘Ελπίδα’, το οποίο μετρά πέραν των τριάντα χρόνων προσφοράς στην Κύπρο, καλύπτει τους περισσότερους τομείς περίθαλψης και φροντίδας των παιδιών που έχουν ανάγκη. Παράλληλα, προσφέρει ελπίδα και προοπτική τόσο στην Κύπρο όσο και σε χώρες με περιορισμένους πόρους, προάγοντας την ισότιμη πρόσβαση στην υγεία και διασφαλίζοντας την αξιοπρέπεια κάθε παιδιού…»

Σε δήλωσή του ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΚΟ, κ. Γιώργος Γρηγοράς, υπογράμμισε: «Η συνεργασία μας με το Ίδρυμα ‘Ελπίδα’ αποτελεί για εμάς μια διαχρονική δέσμευση. Μέσα από την εκστρατεία ‘Βάζουμε Χρώμα στην Ελπίδα’, επιδιώκουμε να συμβάλουμε ουσιαστικά στην ενίσχυση των παιδιών και των οικογενειών τους, αποδεικνύοντας ότι η αλληλεγγύη μπορεί να εκφραστεί μέσα από απλές, καθημερινές πράξεις. Η ανταπόκριση του κόσμου, όλα αυτά τα χρόνια, μας δίνει τη δύναμη να συνεχίζουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα».

Ακολούθως, ο Προέδρος του Ιδρύματος «Ελπίδα», Δρ. Λοΐζος Λοΐζου, κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του, τόνισε ότι: «Η ψυχολογική στήριξη αποτελεί βασικό πυλώνα στην αντιμετώπιση του παιδικού καρκίνου. Μέσα από τη θεραπευτική ψυχαγωγία, ενισχύεται ουσιαστικά η συναισθηματική ανθεκτικότητα των παιδιών και των οικογενειών τους. Με τη στήριξη της ΕΚΟ, προχωρούμε στην υλοποίηση ενός νέου προγράμματος στην Κύπρο, με στόχο την ολοκληρωμένη ψυχοκοινωνική υποστήριξη των παιδιών που δίνουν τη δική τους μάχη με τον καρκίνο και τη λευχαιμία».

Η ΕΚΟ καλεί το κοινό να συμμετάσχει ενεργά στην εκστρατεία «Βάζουμε Χρώμα στην Ελπίδα», ενισχύοντας μια συλλογική προσπάθεια που έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός και αναδεικνύει τη δύναμη της κοινωνικής προσφοράς.