Καθηγήτρια τελικά από Σεπτέμβρη η Μαρία Παναγιώτου

Τελικά θα πάει καθηγήτρια η υπουργός Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου. Με επιστολή της στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, αποδέκτηκε το διορισμό στη Μέση Εκπαίδευση τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Γιατί το έκανε; Διότι κανείς δεν ξέρει τί θα γίνει μετά τον ανασχηματισμό του Ιουλίου.

Αν επιβιώσει και αυτού του ανασχηματισμού, πράγμα κομματάκι δύσκολο μετά τις πυρκαγιές και τον αφθώδη, τότε εύκολα θα μπορούσε να απορρίψει το διορισμό και να βγει οριστικά από τους καταλόγους των διοριστέων.

Αν ανασχηματισθεί, τότε από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη θα τη δούμε να διδάσκει Όμηρο και Βυζαντινή Ιστορία σε κάποιο δημόσιο σχολείο, της Λάρνακας αν θέλει να επιστρέψει στα πάτρια εδάφη, ή της Λευκωσίας. 

ΘΟΥΚΗΣ

ΘΟΥ ΚΥΡΙΕ

