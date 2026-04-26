Η κατάθεση Χριστοδούλου στην αστυνομία - Δύο τινά μπορεί να συμβαίνουν

Ο πρώην δικαστής, Μιχάλης Χριστοδούλου, στην κατάθεσή του στην Αστυνομία, είχε αναφέρει ότι γνώρισε τη «Σάντη» το 2020 μετά που η ίδια επικοινώνησε μαζί του μέσω sms και τη συνάντησε τρεις φορές, στο γραφείο του, σε πάρκο και σε διαμέρισμα.

Ας δεχτούμε την κατάθεσή του ως απολύτως ακριβή, για να θέσουμε επί της ουσίας κάποιες ερωτήσεις:

1. Μέσα από τρεις συναντήσεις πώς είναι δυνατόν η «Σάντη» να έχει αναπτύξει αυτά τα συναισθήματα αγάπης και μίσους που φαίνονται στις πλαστές, όπως λένε, συνομιλίες που διέρρευσαν;

2. Πότε πρόλαβε να αποκτήσει τόσες πολλές γνώσεις για τον δικαστή ούτως ώστε να κατασκευάσει 400 φανταστικά sms για να τον πλήξει;

3. Μέσα από τρεις συναντήσεις στο πλαίσιο των οποίων ο δικαστής προσπάθησε να τη βοηθήσει σε προσωπικά θέματα που αντιμετώπιζε, πώς η «Σάντη» έμαθε για τον Έλληνα υφυπουργό Μυλωνάκη και τους δικούς μας Παπαδάκη και Μορφάκη, για τον Ναθαναήλ, τους Ροδόσταυρους και πώς της ήρθε να μας πει για παραδικαστικό κύκλωμα;

Δύο τινά μπορεί να συμβαίνουν: Ή ότι ο κ. δικαστής δεν μας τα είπε όλα. Δεύτερον η «Σάντη» έχει συνεργό ο οποίος τη χειραγωγεί για να πλήξει πρόσωπα και θεσμούς.

ΘΟΥΚΗΣ