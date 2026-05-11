Γιατί στο «videogate» δεν υπάρχουν διαρροές;

Στην υπόθεση «Σάντη» μαθαίνουμε καθημερινά για την πορεία των ερευνών μέσα από επιλεκτικές διαρροές. Και αυτό διότι κάποιοι θέλουν να εμπεδωθεί στην κοινή γνώμη ότι η υπόθεση αποτελεί προϊόν μυθοπλασίας. Ώς εδώ, καλά. Την ίδια ώρα, όμως, βρίσκεται σε εξέλιξη άλλη μία σοβαρή ποινική υπόθεση, το σκάνδαλο «videogate», όπου των ερευνών ηγείται ποινικός ανακριτής και ελεγχόμενοι είναι συνεργάτες του Προέδρου Χριστοδουλίδη. Για αυτή την υπόθεση καμία διαρροή. Ακόμη και το γεγονός ότι εξασφαλίστηκε το επίμαχο βίντεο το μάθαμε από ανακοίνωση. Γιατί, άραγε, δύο μέτρα και δύο σταθμά;

ΜΧΣ