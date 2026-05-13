Τι έφταιξαν τα γατάκια και τα πυροβολείτε;

Αποτροπιασμό προκάλεσε η πράξη κάποιου ανεγκέφαλου, ο οποίος φαίνεται να πυροβόλησε ανυπεράσπιστα νεογέννητα γατάκια σε πάρκο της περιοχής Λιβαδιών. Όπως διαπιστώθηκε, τα γατάκια πυροβολήθηκαν με αεροβόλο όπλο. Το θέμα ανάδειξε η τοπική ιστοσελίδα Larnacaonline, την ίδια ώρα που η Αστυνομία Ορόκλινης ενημερώθηκε σχετικά και ήδη ξεκίνησε τη διερεύνηση της υπόθεσης, σε μια προσπάθεια να εντοπιστεί ο δράστης ή οι δράστες. Η υπόθεση βγήκε στην επιφάνεια, όταν περίοικοι εντόπισαν στο πάρκο μικρά γατάκια, τα οποία είχαν γεννηθεί πριν από μερικούς μήνες, να κουτσαίνουν. Όπως διαπιστώθηκε, είχαν πυροβοληθεί στα πόδια. Τι να πει κανείς, μόνο θρασύδειλοι και άνανδροι μπορούν να κάνουν κάτι τέτοιο...

Β. Βας