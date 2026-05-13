Κάθε μέρα αποκοπές στα φωτοβολταϊκά

Πέρσι είχε γίνει χαμός και υπήρχαν μεγάλες αντιδράσεις του κόσμου για την αποκοπή των φωτοβολταϊκών που συνέβαινε κατά κανόνα τα σαββατοκύριακα. Ειδικά όταν είχε ήλιο, ο κόσμος θύμωνε. Πλέον με την κατάσταση που επικρατεί με τις αποκοπές, η περσινή πραγματικότητα όπου μας έκλειναν την παραγωγή μόνο τα σαββατοκύριακα, μοιάζει φανταστικό σενάριο. Φτάσαμε στο σημείο να παρακαλούμε να έχει λίγη συννεφιά, μπας και τα αφήσουν λίγο να λειτουργήσουν και «γελάσουμε» τού συστήματος και παράξει λίγο περισσότερο. Πάντως για αυτό τον μήνα, στις 12 μέρες του, μέχρι χθες, μετράμε 8 αποκοπές. Καλά πάμε, συνεχίζουμε!

