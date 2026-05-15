Απαράδεκτη αντίδραση κυρία Χαραλαμπίδου!

Ατυχέστατη το ολιγότερον η ανάρτηση μιας πολιτικού η οποία διεκδικεί τέταρτη θητεία στη Βουλή. Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου, ό,τι και να πει είναι εν αδίκω, για ανάρτηση της, με την οποία κατηγορεί τη δημοσιογράφο του Οmega Στέλλα Σάββα η οποία συντόνιζε το debate μεταξύ των Νικόλα Παπαδόπουλου και Οδυσσέα Μιχαηλίδη χθες το μεσημέρι. Η δημόσια αναφορά της ότι «με αυτά που παρακολουθώ αυτή τη στιγμή πραγματικά μου λείπει η δεοντολογία, το επίπεδο, οι γνώσεις και η διαχείριση», κτυπώντας πισώπλατα τη δημοσιογράφο για τη στάση της στη συζήτηση που εξελίσσονταν στο στούντιο, ήταν απαράδεκτη και εκτός πλαισίου της κουλτούρας που θα πρέπει να διακρίνει μια πολιτικό. Θα ήταν ενδιαφέρον να μας εξηγήσει η κα Χαραλαμπίδου πώς θα αντιδρούσε αυτή αν βρισκόταν στην θέση της δημοσιογράφου την οποία επιχείρησε να διασύρει δημοσίως. Οταν μάλιστα διατείνεται ότι πέρασε από το επάγγελμα πριν να γίνει πολιτικός.

ΧΡγ

