Γιατί απέκλεισε από ταξίδι τον πρόεδρο της ΟΕΒ ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης;

Γιατί απέκλεισε από ταξίδι τον πρόεδρο της ΟΕΒ ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης; Οι καλές γλώσσες λένε ότι το θέμα είναι θεσμικό. Ότι σε τέτοια οικονομικής υφής ταξίδια τον πρόεδρο συνοδεύει το ΚΕΒΕ και όχι ο Σύνδεσμος Βιομηχάνων. Οι κακές γλώσσες, βέβαια, λένε άλλα. Ότι ο πρόεδρος της ΟΕΒ ο κ. Γιώργος Παντελίδης δεν είναι ανάμεσα στις συμπάθειες του κ. Προέδρου. Όχι μόνο γιατί του κόλλησε πολύ άσχημα για την ΑΤΑ, αλλά και γιατί το όνομά του κυκλοφορεί και για τις προεδρικές. Οι πληροφορίες μας λένε ότι τον κ. Παντελίδη έχουν προσεγγίσει διάφοροι παράγοντες (επιχειρηματίες, καναλάρχες, περσόνες της κοινωνίας των πολιτών) και συζητούν μαζί του το ενδεχόμενο να κατέλθει ως υποψήφιος για την προεδρία το 2028. Ο κ. Παντελίδης μάθαμε δεν το αποκλείει, τουναντίον άρχισε να σκέφτεται σοβαρά και μάλιστα να κάνει και μια σειρά φροντιστηρίων σε ό,τι αφορά την εμφάνιση αλλά και την ομιλία του. Για να είμαστε δίκαιοι ο άνθρωπος, που οι ρίζες του πολιτικά φτάνουν στο ΔΗΚΟ, έχει όλο το πακέτο, αφού επιπλέον είναι καλός γνώστης και των ανθρώπων. Υπενθυμίζουμε πως ξεκίνησε ως HR στην Delloite, οπότε το κομμάτι του ανθρώπινου δυναμικού το γνωρίζει καλά. 

Θουκής

ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ ΟΕΒ

