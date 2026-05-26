Πάλι προεδρεύων ο Κουλίας

Μπορεί να έδωσε σκληρή μάχη με τον Χρίστο Σενέκη, ωστόσο ο Ζαχαρίας Κουλίας κατάφερε, για έκτη φορά, να εκλεγεί βουλευτής στην επαρχία Αμμοχώστου. Μπορεί ακόμη να μην έχει ξεκαθαρίσει το θέμα του προέδρου της νέας Βουλής, ωστόσο είναι γνωστό ποιος θα τον ή την αναπληρώνει. Βάσει νόμου, τον ρόλο αυτό αναλαμβάνει ο γηραιότερος βουλευτής, ο οποίος, για ακόμη μία πενταετία, είναι ο Ζαχαρίας Κουλίας. Επομένως, σε μια ενδεχόμενη ταυτόχρονη απουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του/της προέδρου της Βουλής, προεδρεύων της χώρας θα είναι, για άλλη μια φορά, ο κ. Κουλίας. Υπενθυμίζεται, άλλωστε, ότι ο κ. Κουλίας στο πρόσφατο παρελθόν είχε φτάσει ένα βήμα πριν από τον διορισμό μέχρι και Γενικού Ελεγκτή.

