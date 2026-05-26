Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Πάλι προεδρεύων ο Κουλίας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Μπορεί να έδωσε σκληρή μάχη με τον Χρίστο Σενέκη, ωστόσο ο Ζαχαρίας Κουλίας κατάφερε, για έκτη φορά, να εκλεγεί βουλευτής στην επαρχία Αμμοχώστου. Μπορεί ακόμη να μην έχει ξεκαθαρίσει το θέμα του προέδρου της νέας Βουλής, ωστόσο είναι γνωστό ποιος θα τον ή την αναπληρώνει. Βάσει νόμου, τον ρόλο αυτό αναλαμβάνει ο γηραιότερος βουλευτής, ο οποίος, για ακόμη μία πενταετία, είναι ο Ζαχαρίας Κουλίας. Επομένως, σε μια ενδεχόμενη ταυτόχρονη απουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του/της προέδρου της Βουλής, προεδρεύων της χώρας θα είναι, για άλλη μια φορά, ο κ. Κουλίας. Υπενθυμίζεται, άλλωστε, ότι ο κ. Κουλίας στο πρόσφατο παρελθόν είχε φτάσει ένα βήμα πριν από τον διορισμό μέχρι και Γενικού Ελεγκτή.

ΑΓ 

Tags

ΚΥΠΡΟΣΕΚΛΟΓΕΣΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2026ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα