Καιρός: Με ήλιο το πρωί, με μπόρες και καταιγίδες το απόγευμα

Ασθενής χαμηλή πίεση και σχετικά ασταθής αέρια μάζα επηρεάζουν την περιοχή.

Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος, προοδευτικά ωστόσο θα αναπτυχθούν νεφώσεις, που μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένη καταιγίδα, ιδιαίτερα στα ορεινά, στο εσωτερικό, σε νότιες και νοτιοδυτικές περιοχές. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει και χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν το πρωί μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ, για να καταστούν αργότερα κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 29 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 26 στα νότια και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 25 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος, παρόλο που τοπικά ενδέχεται να εμφανίζονται κατά διαστήματα αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς και τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, εξασθενώντας σταδιακά σε καταβατικούς, ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα παραμείνει ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 17 στα παράλια και γύρω στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τετάρτη, αυξημένες νεφώσεις που θα αναπτύσσονται μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένη καταιγίδα, ιδιαίτερα στα ορεινά. Την Πέμπτη, από το μεσημέρι και μετά αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και στο εσωτερικό. Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο τοπικά αυξημένες νεφώσεις το απόγευμα, πιθανόν να δώσουν μεμονωμένη βροχή σε νότιες και ανατολικές περιοχές.

Η θερμοκρασία την Τετάρτη θα σημειώσει μικρή άνοδο, παραμένοντας στα ίδια περίπου επίπεδα μέχρι και την Παρασκευή, για να κυμαίνεται κοντά ή και λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.