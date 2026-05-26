Στη Βουλή με buzzer bitter ο Κουνούνης

Με καθαρά μπασκετικούς όρους, ο Μιχάλης Κουνούνης πέτυχε το βράδυ της Κυριακής ένα buzzer bitter και κατάφερε να εξασφαλίσει την έδρα στη Βουλή. Όλο το βράδυ φαινόταν ότι ο ΔΗΣΥ θα είχε 3 έδρες στη Λεμεσό αλλά αργά τα μεσάνυχτα άλλαξαν τα υπόλοιπα… και η έδρα της Λευκωσίας πήγε Λεμεσό και στον Μιχάλη Κουνούνη λίγο πριν κτυπήσει η κόρνα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πάλε ποτέ πρωταθλητής της καλαθόσφαιρας ήταν και ο μοναδικός από τους αριστίνδην υποψήφιους του ΔΗΣΥ που πέτυχε εκλογή, ανατρέποντας τις πρώτες αρχικές προβλέψεις όπου κάποιοι θεωρούσαν ότι είχε ελάχιστες πιθανότητες εκλογής, δικαιώνοντας ταυτόχρονα την Αννίτα Δημητρίου.

