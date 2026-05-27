Άγνωστοι έπεισαν ανυποψίαστη γυναίκα να δώσει τραπεζικούς κωδικούς – Της απέσπασαν €24.800

Νέα υπόθεση απάτης και απόσπασης μέσω διαδικτύου, μεγάλου χρηματικού ποσού, ύψους 24,800 ευρώ, διερευνά η Αστυνομία, μετά από καταγγελία που υποβλήθηκε χθες στο ΤΑΕ Λευκωσίας. Την υπόθεση διερευνά το Κλιμάκιο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος, του ΤΑΕ.

Σύμφωνα με την καταγγελία, στις 19 Μαΐου, οι δράστες της απάτης επικοινώνησαν τηλεφωνικά με πολίτη και της ανάφεραν ότι είχε παραβιαστεί ο λογαριασμός της σε διαδικτυακή πλατφόρμα συναλλαγών και πληρωμών, καθώς και ο τραπεζικός της λογαριασμός. Οι δράστες ζήτησαν από την πολίτη να τους αναφέρει τους κωδικούς πρόσβασης στον διαδικτυακό τραπεζικό λογαριασμό της, δήθεν για να αποτρέψουν τους υπόπτους.

Η παραπονούμενη πείστηκε από τα άγνωστα πρόσωπα που επικοινώνησαν μαζί της και τους ανάφερε τους κωδικούς πρόσβασης στον διαδικτυακό τραπεζικό λογαριασμό της, με αποτέλεσμα οι δράστες να κλέψουν από τον τραπεζικό λογαριασμό της, το χρηματικό ποσό των 24,800 ευρώ.

Με αφορμή τη νέα αυτή καταγγελία, η Αστυνομία συστήνει ιδιαίτερη προσοχή στο κοινό, επισημαίνοντας ότι, στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα, τραπεζικά δεδομένα, καθώς και κωδικοί πρόσβασης σε διαδικτυακούς λογαριασμούς, πρέπει να προστατεύονται και ουδέποτε να γνωστοποιούνται σε οποιαδήποτε πρόσωπα.

Προτρέπονται οι πολίτες όπως πάντοτε διενεργούν έλεγχο για επαλήθευση των οποιωνδήποτε κλήσεων ή και μηνυμάτων λαμβάνουν. Τέτοιος έλεγχος και επαλήθευση θα πρέπει να γίνεται μέσω των επίσημων και γνωστοποιημένων καναλιών επικοινωνίας, των εμπλεκόμενων οργανισμών.