Η υποκρισία πολλές φορές δεν κρύβεται

Από τη νύκτα των εκλογών ορισμένοι στον ΔΗΣΥ επιχείρησαν να εμφανισθούν ανακουφισμένοι για τη διατήρηση των ποσοστών του κόμματος. Μερικοί ωστόσο ποσώς θα αισθάνονταν απογοήτευση αν έπεφτε η δύναμη του κόμματος. Γιατί θα έπαιρναν τη βούλα της «πολιτικής ηθικής» για να σπρώξουν το κόμμα στην προεδρική αγκαλιά συμμετέχοντας οι ίδιοι σε μια νέα σύνθεση του Υπουργικού Συμβουλίου, με ό,τι αυτό θα σήμαινε για την επόμενη μέρα στο κόμμα. Εν ολίγοις, όσοι εκ των υστέρων δηλώνουν ανακούφιση, γιατί τα ποσοστά του κόμματος κρατήθηκαν ψηλά, καλύτερα να είναι περισσότερο φειδωλοί στις διάφορες αναφορές τους επί του θέματος. Ιδιαιτέρως όσοι κουνούσαν την ουρά τους για υπουργοποίηση, πριν ακόμη και από τις βουλευτικές εκλογές.

ΧΡγ