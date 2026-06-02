Ο Δωρός έδειξε τις προτιμήσεις της κυρίας Φιλίππας

Η οικογένεια της πρώτης κυρίας ως γνωστόν κατάγεται από το χωριό Δωρός της επαρχίας Λεμεσού. Πρόκειται βασικά για ένα χωριό που ψήφιζε Συναγερμό σε ποσοστό πάνω από 40%. Προχθές βεβαίως στις Βουλευτικές, όπως μας είπε γνωστός εις την στήλη χωρικός εκ Δωρού, ο ΔΗΣΥ απώλεσε την πρωτιά. Ο ΔΗΣΥ έπεσε κατά 18% στο 21,8% για να ανέβει στην πρώτη θέση το ΔΗΚΟ το οποίο από 13% το 2021 πήγε στο 32%. Άνοδο είχε και το ΕΛΑΜ το οποίο από 8% πήγε στο 14,5%. Γιατί άλλαξαν οι ισορροπίες από τη στιγμή μάλιστα που ο Νίκος Χριστοδουλίδης, όπως λένε κάποιοι συναγερμικοί, στήριξε φουλ τον ΔΗΣΥ; Η απάντηση είναι απλή. Από το Δωρό κατάγεται η Φιλίππα Καρσερά, η φύσει και θέσει αρχηγός της οικογένειας Χριστοδουλίδη, η οποία προφανώς έδωσε εντολές να πριμοδοτηθεί το ΔΗΚΟ και το ΕΛΑΜ. Ευτυχώς βεβαίως που η επιρροή της κ. Φιλίππας φτάνει και εξαντλείται στον Δωρό. Σκεφτήκατε να μπορούσε να κάνει τέτοιου είδους ανατροπές ανά το παγκύπριο; 

Θουκής

