Κουλίας show στην πρώτη Ολομέλεια: «Εν παθκιέται το κουμπί», η ατάκα στην Αννίτα και το «μπράβο» στον Εφραίμ

Δεν έλειψαν οι ατάκες και τα ευτράπελα στη σημερινή πρώτη Ολομέλεια της Βουλής, της οποίας προήδρευσε ο βουλευτής του ΔΗΚΟ, Ζαχαρίας Κουλίας. Μεταξύ άλλων, ξεχώρισε το... μαγκωμένο σύστημα κατά τη διάρκεια της πρώτης ψηφοφορίας, με τον προεδρεύονται του Σώματος να δηλώνει από μικροφώνου ότι το κουμπί «εν παθκιέται». Ο κ. Κουλίας δεν ξέχασε να πει μπράβο στον νεοκλεγέντα βουλευτή του ΑΚΕΛ στη Λεμεσό, Εφραίμ Χρήστου κατά την ανάγνωση του ονοματος του, καθότι είναι το νεαρότερο μέλος της Βουλής. Εντούτοις τις εντυπώσεις έκλεψε η θερμή χειραψία με τη πρόεδρο της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, που όπως της υπέδειξε με χιουμοριστικό τρόπο, δεν πρέπει να έχει παράπονο, αφού δύο φορές που προήδρευσε της διαδικασίας, η ίδια εκλέγηκε Πρέοδρος της Βουλής.

Γ.Χ