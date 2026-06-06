Αυτό δεν είναι πολιτικό κόμμα αλλά «επενδυτικό fund». Ο λόγος για το ΔΗΚΟ, που έχει κάνει «επιστήμη» τη συγκυριακή προσκόλλησή του σε διαφαινόμενους νικητές, προσδοκώντας έτσι να αποκομίσει ανέξοδα οφέλη αλλά και να πανηγυρίζει μετά ότι «και αυτή η νίκη είναι του ΔΗΚΟ». Έτσι έκανε και με την εκλογή ΠτΒ την Πέμπτη. Απέκλειε κατηγορηματικά στήριξη Αννίτας και Στεφάνου και εκλιπαρούσε να στηρίξουν αυτοί τον Νικόλα. Όταν όμως συνειδητοποίησαν ότι θα εκλεγόταν η Αννίτα έσπευσαν να την ψηφίσουν για να είναι με τους νικητές!
Κ.ΖΑΔΗΣ