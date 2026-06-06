Ποια αυτοκίνητα δεν ακουμπούν οι κλέφτες -Γιατί τα αποφεύγουν

Παρά το γεγονός πως οι ληστείες αυτοκινήτων βρίσκονται σε αυξητική τάση τον τελευταίο καιρό, υπάρχουν ορισμένες κατηγορίες οχημάτων που φαίνεται είναι σχετικά ασφαλή από τις παράνομες αυτές ενέργειες.

Οι κλοπές αυτοκινήτων αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι οδηγοί, με τα σχετικά περιστατικά να παρουσιάζουν αυξητική τάση σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και να προκαλούν έντονη ανησυχία στους ιδιοκτήτες οχημάτων.

Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν οι επιτήδειοι έχουν εξελιχθεί σημαντικά, με οργανωμένα κυκλώματα να αξιοποιούν σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πλήθος ευρηματικών μεθόδων για να παρακάμπτουν συστήματα ασφαλείας και να αφαιρούν οχήματα μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Ως αποτέλεσμα, όλο και περισσότεροι οδηγοί αναζητούν τρόπους προστασίας των αυτοκινήτων τους απέναντι σε μια απειλή που δείχνει να μεγαλώνει συνεχώς.

Παρότι, όμως, οι κλέφτες έχουν ένα μεγάλο εύρος στόχων, σχετικές έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί δείχνουν πως τα αυτοκίνητα που χαρακτηρίζονται ως δημοφιλή μοντέλα και έχουν μεγάλη ζήτηση στην αγορά ανταλλακτικών ή στη μαύρη αγορά, συνεχίζουν να αποτελούν το νούμερο 1 «θήραμα» των εγκληματικών ομάδων.

Αντιθέτως, ορισμένες κατηγορίες οχημάτων φαίνεται να συγκεντρώνουν σαφώς μικρότερο ενδιαφέρον από πλευράς των δραστών, παρουσιάζοντας διαχρονικά τα χαμηλότερα ποσοστά κλοπών, παρά τη συνεχώς αυξανόμενη παρουσία της στους δρόμους της Ευρώπης.

Ο λόγος για τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα οποία σύμφωνα με σχετικές έρευνες και ασφαλιστικά δεδομένα εμφανίζουν σημαντικά μικρότερη πιθανότητα να πέσουν θύματα κλοπής σε σύγκριση με τα συμβατικά μοντέλα βενζίνης ή πετρελαίου.

Η τάση αυτή αποδίδεται κυρίως στον τρόπο δράσης των οργανωμένων κυκλωμάτων, τα οποία στοχεύουν κατά κανόνα σε οχήματα που μπορούν να μεταπωληθούν ή να διοχετευθούν στην αγορά ανταλλακτικών, στοιχείο που καθιστά τα ηλεκτρικά λιγότερο συμβατά με τα συγκεκριμένα επιχειρησιακά τους πλάνα.

Πολλές οργανωμένες συμμορίες δρουν διασυνοριακά και μεταφέρουν τα αυτοκίνητα σε χώρες όπως η Πολωνία, η Τσεχία, η Ουγγαρία, η Ρουμανία και η Λιθουανία, όπου συχνά αποσυναρμολογούνται για ανταλλακτικά.

Σε αυτές τις αγορές, η ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα παραμένει χαμηλή, ενώ και οι υποδομές φόρτισης δεν είναι τόσο ανεπτυγμένες.

Ταυτόχρονα, υπάρχει και το πρακτικό ζήτημα της αυτονομίας, αφού σε μεγάλες αποστάσεις ή σε περίπτωση καταδίωξης, υπάρχει ο κίνδυνος η μπαταρία να εξαντληθεί πριν ολοκληρωθεί η διαφυγή, ενώ και η ανάγκη για στάση φόρτισης αποτελεί σημαντικό ρίσκο, καθώς οι δράστες δεν έχουν την πολυτέλεια του χρόνου.

Σημειώνεται επίσης πως και η τεχνολογία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων λειτουργεί αποτρεπτικά. Τα σύγχρονα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με προηγμένα συστήματα εντοπισμού και συνδεσιμότητα με smartphones, ενώ αφήνουν «ψηφιακά ίχνη» κάθε φορά που φορτίζουν σε δημόσιους σταθμούς, καθιστώντας πιο εύκολο τον εντοπισμό τους σε σχέση με τα συμβατικά ή παλαιότερης τεχνολογίας οχήματα.

Αντίθετα, τα πιο δημοφιλή «θύματα» των κλεφτών παραμένουν τα ακριβά SUV ενώ τα τροχόσπιτα παραμένουν σταθερά ψηλά στις προτιμήσεις των δραστών λόγω του υψηλού περιθωρίου κέρδους.

Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως τύπου οχήματος, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η πρόληψη παραμένει το πιο ισχυρό μέτρο προστασίας, με βασικές κινήσεις όπως η σωστή στάθμευση, η χρήση αντικλεπτικών συστημάτων και η προσοχή στα κλειδιά να συγκαταλλέγονται ανάμεσα στις απαραίτητες μεθόδους πρόληψης.

carandmotor.gr