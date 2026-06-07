«Συνέλαβαν επ’ αυτοφόρω» τον Βίκτωρα Παπαδόπουλο….

Ένα πολύ περίεργο δημοσίευμα είδαμε στο Omegalive το οποίο μας κίνησε την περιέργεια και αποφασίσαμε να το ψάξουμε.

Το δημοσίευμα έγραφε κατά λέξη:

«Κάποιος πρέπει να εξηγήσει στον Βίκτωρα Παπαδόπουλο, που ασχολείται τελευταία με την προώθηση πικρόχολων σχολίων στα σάιτ, ότι είναι κρατικός αξιωματούχος και δεν είναι έντιμο να χρησιμοποιεί αγοραίους τρόπους για τους ύπουλους συλλογισμούς του. Όσοι έχουν ενοχληθεί από την επανεκλογή της Αννίτας Δημητρίου τους εύχομαι περαστικά!»

Η έρευνά μας κατέληξε στο ότι ο Βίκτωρας Παπαδόπουλος έδινε έτοιμα κάποια περίεργα κείμενα στο Omegalive και αλλού για δημοσίευση. Όλα τα γραφόμενα του ήταν για να πλήξει τον ΔΗΣΥ και την Αννίτα Δημητρίου.

Πιάστηκε όμως στη φάκα και τον έκοψαν. Το ερώτημα είναι αν αυτό γίνεται εν αγνοία ή καθ’ υπόδειξη του πολιτικού του προϊστάμενου. Όπως και να ‘χει πληρώνεται από τον κόσμο για άλλα καθήκοντα και όχι για αυτά στα οποία επιδίδεται στο παρασκήνιο.

Ο εκ των έσω