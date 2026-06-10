Εμβόλια για τη νέα φάση Αφθώδους

Η επόμενη φάση της κρίσης του αφθώδους πυρετού επικεντρώνεται στη θωράκιση των υγιών ζώων. Έφτασαν οι πρώτες παρτίδες νέων εμβολίων, ενώ θα ακολουθήσει ο σχεδιασμός διανομής. Τα ποσοστά εμβολιασμού της 1ης και 2ης δόσης παγκυπρίως είναι 92% και 84% για βοοειδή, 80% και 78% για αιγοπρόβατα και 41% και 41% για χοίρους. Ο συνολικός αριθμός θανατώσεων στις 118 μολυσμένες μονάδες αγγίζει τις 80.000. Υπενθυμίζεται ότι δεν έχουν θανατωθεί τα ζώα στις δύο μολυσμένες μονάδες με παχύουρα πρόβατα και κόκκινες αγελάδες ντόπιας φυλής. Τα πρώτα απαλλάχθηκαν, ενώ για τα δεύτερα εκκρεμεί η απόφαση.

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