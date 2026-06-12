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Χριστιανική υπόθεση η υπογεννητικότητα

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Αποφάσισε η Εκκλησία της Κύπρου να βοηθήσει λέει στην αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας. Έβγαλαν ένα σχέδιο, στο οποίο θα επιδοτούν με διάφορα ποσά οικογένειες που κάνουν τρίτο ή περισσότερα παιδιά. Το πώς θα φτάσουν οι νέοι σήμερα στα δύο που υπολείπονται δεν φαίνεται να απασχολεί. Η Αρχιεπισκοπή όμως για άλλη μια φορά δεν έκανε την υπέρβαση και αποφάσισε να επιδοτεί μόνο τα παιδιά των οικογενειών που «έχουν τελέσει ορθόδοξο χριστιανικό γάμο σε ορθόδοξη εκκλησία και τουλάχιστον ο ένας από τους δύο να κατέχει κυπριακή ταυτότητα». Μάλιστα το πρώτο επίδομα των 1500 ευρώ θα δίνεται όχι με τη γέννηση, αλλά με τη βάφτιση (μην χάνουμε και από τα σίγουρα) και ακολούθως 1000 ευρώ με την εγγραφή σε δημοτικό, μετά γυμνάσιο και λύκειο. Δηλαδή… για την Εκκλησία της Κύπρου, η υπογεννητικότητα είναι χριστιανική υπόθεση και όχι πρόβλημα της πατρίδας, διαχωρίζοντας τα παιδιά...

Παζ.

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