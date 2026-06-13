Ο λούκκος της Λάρνακας

Αυτός είναι ο περιβόητος λούκκος της Λάρνακας, σε μιαν άκρως νευραλγική τοποθεσία της πόλης, επί της οδού Βασιλέως Παύλου, έναντι του κεντρικού ταχυδρομείου και του αστυνομικού σταθμού. Στο συγκεκριμένο σημείο, όπου παλιά λειτουργούσε το ξενοδοχείο «Κίτιον», ξεκίνησαν εργασίες για την ανέγερση ενός πανύψηλου κτηρίου που θα περιλάμβανε τουριστικά διαμερίσματα. Το project, ωστόσο, δεν προχώρησε. Εδώ και αρκετά χρόνια οι εργασίες σταμάτησαν και το σημείο παρουσιάζει την εικόνα όπως φαίνεται στο φωτογραφικό μας στιγμιότυπο. Μία αλγεινή εικόνα, μία τεράστια οπτική ρύπανση λίγα μόλις μέτρα από το παραλιακό μέτωπο των Φοινικούδων. Τι μπορεί να γίνει για να αρθεί, επιτέλους, αυτή η κατάσταση; Ποιοι είναι υπεύθυνοι; Πόσα χρόνια ακόμα οι Λαρνακείς και οι ξένοι τουρίστες θ' αντικρίζουν αυτό το θέαμα, που επί της ουσίας είναι ένας περιφραγμένος... λούκκος;





Β. Βας