Έρχεται υπερκολοσσός ψυχαγωγίας: Το mega deal της Warner Bros Discovery των 111 δισ. που φέρνει τα πάνω κάτω στο Hollywood

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών ενέκρινε την εξαγορά της Warner Bros Discovery από την Paramount Skydance, σε μια συμφωνία αξίας 111 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ανοίγοντας τον δρόμο για τη δημιουργία ενός από τους μεγαλύτερους ομίλους ψυχαγωγίας παγκοσμίως.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, η έρευνα για τη συμφωνία ήταν «ενδελεχής» και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η συγχώνευση δεν αναμένεται να βλάψει τον ανταγωνισμό ή τους καταναλωτές, αλλά αντιθέτως ενδέχεται να ενισχύσει τον ανταγωνισμό στον κλάδο των μέσων ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας.

Στο μικροσκόπιο πολιτείες και ρυθμιστικές αρχές

Παρά την ομοσπονδιακή έγκριση, η συμφωνία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, καθώς πολιτείες όπως η Καλιφόρνια εξετάζουν το ενδεχόμενο νομικών κινήσεων για να μπλοκάρουν τη συναλλαγή, επικαλούμενες ανησυχίες για περαιτέρω συγκέντρωση ισχύος στη βιομηχανία του θεάματος.

Ο γενικός εισαγγελέας της Καλιφόρνια, Ρομπ Μπόντα, έχει εκφράσει επιφυλάξεις για τις επιπτώσεις της συγχώνευσης στον ανταγωνισμό, επισημαίνοντας ότι ο κλάδος έχει ήδη υποστεί σημαντικές περικοπές και αναδιαρθρώσεις.

Αντιδράσεις από το Χόλιγουντ

Περισσότεροι από 1.400 επαγγελματίες του Χόλιγουντ έχουν υπογράψει επιστολή κατά της συμφωνίας, υποστηρίζοντας ότι η περαιτέρω συγκέντρωση θα περιορίσει τις ευκαιρίες για δημιουργούς και θα μειώσει τις επιλογές για το κοινό.

Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς, ο νέος όμιλος αναμένεται να αποκτήσει τεράστιο χαρτοφυλάκιο μέσων και στούντιο, συμπεριλαμβανομένων των CNN, HBO, DC Studios και άλλων μεγάλων brands, ενισχύοντας σημαντικά την παρουσία του στην παγκόσμια αγορά ψυχαγωγίας.

Πηγή: BBC