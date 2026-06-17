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Ο Τσίπρας, το ποσοστό του ΑΚΕΛ και η… Λεμεσός των ουρανοξυστών

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ιδιαίτερα θερμό ήταν το κλίμα ανάμεσα στον πρώην Έλληνα πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και στα στελέχη του ΑΚΕΛ, στην διάσκεψη του Ινστιτούτου του στην Λευκωσία.  

Πέρα από τους χαιρετισμούς και τα χαμόγελα ένθεν και ένθεν ενδιαφέρον είχαν τα πηγαδάκια που «στήθηκαν». Σε ένα από αυτά, στο οποίο συνομίλησε με στέλεχος του ΑΚΕΛ, ο Αλέξης Τσίπρας σχολίασε θετικά το εκλογικό ποσοστό του κόμματος, σημειώνοντας ότι του έκανε θετική εντύπωση η επίδοσή του.

Εντύπωση, όμως, φαίνεται πως του έκανε και κάτι άλλο, η Λεμεσός. Όπως ανέφερε, είχε χρόνια να την επισκεφθεί και η εικόνα της πόλης σήμερα, με τους ουρανοξύστες και τη ραγδαία αλλαγή στο παραλιακό της μέτωπο, δεν του πέρασε απαρατήρητη.

Καλαμαράς

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