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Πήρε ξανά την ανιούσα η ακρίβεια

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Στο πνεύμα του Μουντιάλ, η κυβέρνηση μάλλον πανηγυρίζει για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, αντί να συναισθανθεί ότι πραγματικά υπάρχει πρόβλημα… στην άμυνα. Με άλλα λόγια, τρώει συνεχόμενα γκολ, με τις τιμές των βασικών προϊόντων ολοένα να αυξάνονται και με την ομάδα των χαμηλόμισθων, χαμηλοσυνταξιούχων, των συνανθρώπων μας με αναπηρία και των οικογενειών που σπουδάζουν τα παιδιά τους να δέχονται τη μεγαλύτερη πίεση. Αυτοί ξέρουν καλά ότι η ακρίβεια είναι στην επίθεση και, επειδή η κυβέρνηση παίζει χωρίς σύστημα, προσπαθούν να βγάλουν την ημέρα όπως-όπως. Οπότε ας κόψουν στον λόφο τα πανηγύρια και ας δουν το πρόβλημα κατάματα.

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