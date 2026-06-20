Μεγάλες προσφορές για το «Θαλασσάκι» - Γνωστή εταιρεία «τίναξε την μπάνκα»

Έκλεισαν χθες το μεσημέρι οι προσφορές για το «Θαλασσάκι» στη Λεμεσό και επιβεβαιώθηκε το μεγάλο ενδιαφέρον από υποψήφιους ενοικιαστές. Όπως πληροφορείται ο «Π», έχουν κατατεθεί 7 προσφορές από διάφορες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη Λεμεσό και παγκύπρια, μεταξύ των οποίων και πολύ γνωστά ονόματα του χώρου της εστίασης. Ξεχωρίζει οικονομικά μία προσφορά που έγινε από εταιρεία που έχει έντονη δράση τα τελευταία χρόνια στη Λεμεσό, η οποία κυριολεκτικά «τίναξε την μπάνκα» κάνοντας μία τεράστια οικονομική προσφορά, που ξεπερνά κατά πολύ ακόμα και τις εκτιμήσεις του δήμου. Από εδώ και πέρα θα αξιολογηθούν οι προσφορές και αν τηρούνται όλα τα κριτήρια που τέθηκαν, και αν όλα εξελιχθούν ομαλά, αναμένεται ότι το δημοτικό συμβούλιο θα προχωρήσει στις αρχές Ιουλίου στην κατακύρωση της προσφοράς που θα επιλεγεί.

Παζ.