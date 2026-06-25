Οι νομικοί στο πλάι του Αναστασιάδη

Κάτι που σχολιάστηκε έντονα από την προχθεσινή διάσκεψη Τύπου του τέως ΠτΔ Νίκου Αναστασιάδη ήταν η παρουσία των δύο δικηγόρων που τον πλαισίωναν. Η σχέση του με τον Αχιλλέα Αιμιλιανίδη είναι γνωστή και δεν χρειάζεται συστάσεις. Μεγαλύτερη εντύπωση προκάλεσε η παρουσία του Θεόδωρου Οικονόμου, ο οποίος είναι γιος του δικαστή του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου Τεύκρου Οικονόμου. Μέσα στην όλη περιρρέουσα ατμόσφαιρα η άποψη που κυριαρχεί είναι ότι και οι δύο νομικοί μπορούσαν να αποφύγουν την παρουσία τους δίπλα από τον τέως Πρόεδρο. Έτσι θα αποφεύγονταν και τα σχόλια που ακολούθησαν.

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