Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Στεφάνι από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Πολύ σωστή η κίνηση του Προέδρου της Δημοκρατίας να καταθέσει στεφάνι στην κηδεία της Σεβγκιούλ Ουλουτάγ, χθες στα γραφεία της Yeniduzen. Στην επιμνημόσυνη εκδήλωση παρέστη εκ μέρους του ο Ε/Κ διαπραγματευτής Μενέλαος Μενελάου. Τώρα θα μου πείτε, «σε αυτά είναι και ο πρώτος». Από την άλλη, πέραν της παρουσίας του γ.γ. του ΑΚΕΛ Στέφανου Στεφάνου, ο οποίος ήταν εκεί επικεφαλής μεγάλης αντιπροσωπείας του, δεν είδαμε άλλους πολιτικούς. Οπότε μπράβο στο ΑΚΕΛ αλλά και στον Νίκο Χριστοδουλίδη. Οι πρωταγωνιστές βέβαια ήταν το πλήθος του κόσμου, Ε/Κ και Τ/Κ, που ξέρουν να αναγνωρίζουν αξίες, που ξέρουν να χειροκροτούν τους πραγματικούς ήρωες. Δυο κατάμεστα λεωφορεία με 38 βαθμούς υπό σκιάν, συν αυτοί που πήγαν με τα ΙΧ τους.

Διον

Tags

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα