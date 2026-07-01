Στεφάνι από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Πολύ σωστή η κίνηση του Προέδρου της Δημοκρατίας να καταθέσει στεφάνι στην κηδεία της Σεβγκιούλ Ουλουτάγ, χθες στα γραφεία της Yeniduzen. Στην επιμνημόσυνη εκδήλωση παρέστη εκ μέρους του ο Ε/Κ διαπραγματευτής Μενέλαος Μενελάου. Τώρα θα μου πείτε, «σε αυτά είναι και ο πρώτος». Από την άλλη, πέραν της παρουσίας του γ.γ. του ΑΚΕΛ Στέφανου Στεφάνου, ο οποίος ήταν εκεί επικεφαλής μεγάλης αντιπροσωπείας του, δεν είδαμε άλλους πολιτικούς. Οπότε μπράβο στο ΑΚΕΛ αλλά και στον Νίκο Χριστοδουλίδη. Οι πρωταγωνιστές βέβαια ήταν το πλήθος του κόσμου, Ε/Κ και Τ/Κ, που ξέρουν να αναγνωρίζουν αξίες, που ξέρουν να χειροκροτούν τους πραγματικούς ήρωες. Δυο κατάμεστα λεωφορεία με 38 βαθμούς υπό σκιάν, συν αυτοί που πήγαν με τα ΙΧ τους.

Διον