Μπετόν στην παραλία… για ράμπα!

Έγινε και αυτό στη Λεμεσό. Μερικοί ερασιτέχνες ψαράδες αποφάσισαν να πάνε από μόνοι τους σε παραλία και να κατασκευάσουν ράμπα καθέλκυσης σκαφών. Αφού πρώτα καθάρισαν με τρακτέρ μέρος της παραλίας από πέτρες, πήραν βαρέλα με το μπετόν και άρχισαν να το ρίχνουν πάνω στην άμμο. Σταμάτησαν εκεί που σκάει το κύμα για να μην ενοχλήσουν, λέει... τη θάλασσα. Τα κατορθώματά τους τα κατέγραψαν και σε βίντεο που ανήρτησαν από μόνοι τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η υπόθεση καταγγέλθηκε ήδη στην Αστυνομία από την επαρχιακή διοίκηση Λεμεσού η οποία ξεκίνησε έρευνα και πλέον πρέπει να παρθούν μέτρα για άμεση άρση των παρανομιών, αφού όμως πρώτα επαρχιακή διοίκηση και ΕΟΑ συμφωνήσουν ποιου είναι αρμοδιότητα...

Παζ.