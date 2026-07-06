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Νέα παράνομη επιχείρηση από τους πρώην Αββακούμ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Θυμάστε τους μοναχούς της μονής Αββακούμ με τα περιβόητα «θαύματα» και τις ροζ φωτογραφίες; Πλέον, δραστηριοποιούνται στον Λυθροδόντα, όπου σε δική τους γη τοποθέτησαν τέσσερα προκατασκευασμένα υποστατικά και λειτουργούν μονάδα παρασκευής γλυκών χωρίς να έχουν εξασφαλίσει καμία άδεια και χωρίς να γίνονται οι αναγκαίοι υγειονομικοί και φορολογικοί έλεγχοι. Πρόκειται για τις ίδιες παράνομες δραστηριότητες που είχαν αναπτύξει στη μονή Αββακούμ. Υπενθυμίζεται ότι, από το μοναστήρι κατασχέθηκε χρηματοκιβώτιο με ποσό που προσέγγιζε το €1 εκατ.

Το ερώτημα παραμένει: αν οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες λειτουργούσαν αποτελεσματικά, θα μπορούσαν σήμερα τέτοιες εγκαταστάσεις να βρίσκονται σε λειτουργία;

ΜΧΣ

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ΑββακούμΣκάνδαλο Μονής ΑββακούμΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

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