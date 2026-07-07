Εκστρατεία είσπραξης ενταλμάτων στην Πάφο: Εισπράχθηκαν πέραν των €60.000 σε μία ημέρα

Σημαντικά αποτελέσματα απέδωσε η χθεσινή εκστρατεία είσπραξης ενταλμάτων προστίμου που διενεργήθηκε από τους Αστυνομικούς Σταθμούς Υπαίθρου Πάφου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία ,στο πλαίσιο της επιχείρησης εκτελέστηκαν συνολικά 213 εντάλματα προστίμου, ενώ εισπράχθηκε το συνολικό ποσό των 60.155 ευρώ.

Η εκστρατεία εντάσσεται στις συνεχιζόμενες προσπάθειες της Αστυνομίας για την εκτέλεση εκκρεμών ενταλμάτων και την αποτελεσματική είσπραξη οφειλόμενων προστίμων, με στόχο την ενίσχυση της συμμόρφωσης των πολιτών και την εφαρμογή της νομοθεσίας.