«Δεν πουλήσαμε το νερό»: Διαψεύδει τις φήμες ο πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Αναλυόντα

Τις αναφορές που διακινήθηκαν τις τελευταίες ημέρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περί πώλησης νερού της κοινότητας σε ιδιώτες διέψευσε ο πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Αναλυόντα, Μιχάλης Ηροδότου, ο οποίος μίλησε στο κρατικό ραδιόφωνο για το πρόβλημα υδροδότησης που αντιμετωπίζει η κοινότητα. Αφορμή αποτέλεσαν δημοσιεύσεις κατοίκων που υποστήριζαν ότι νερό από τις δεξαμενές της κοινότητας διοχετευόταν σε μεγάλη εταιρεία για άρδευση καλλιεργειών, ενώ οι ίδιοι αντιμετώπιζαν σοβαρές ελλείψεις ακόμη και για τις βασικές τους ανάγκες.

Ο κ. Ηροδότου απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς αυτούς, δηλώνοντας ότι «σε καμία εταιρεία, σε κανέναν ιδιώτη δεν έχει πωληθεί το νερό». Όπως ανέφερε, «το νερό ανήκει 100% στην κοινότητα και η διαχείρισή του παραμένει στην κοινότητα», διευκρινίζοντας ότι οι αναφορές που συνδέουν τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) με πώληση νερού δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Αναφερόμενος στην κριτική που δέχθηκε η κοινότητα, σχολίασε ότι «το πιο εύκολο πράγμα σήμερα είναι η κριτική του καναπέ», υποστηρίζοντας ότι διακινούνται πληροφορίες χωρίς να ζητούνται προηγουμένως εξηγήσεις από τις αρμόδιες αρχές. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου, το πρόβλημα εντοπίστηκε την περασμένη εβδομάδα όταν παρατηρήθηκε πτώση της πίεσης στο δίκτυο ύδρευσης. Όπως είπε, εξασφαλίστηκε άμεσα τεχνικός, ωστόσο στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για πιο σύνθετη βλάβη.

«Εντοπίσαμε το πρόβλημα την περασμένη εβδομάδα, όταν έπεσε η πίεση του νερού. Αμέσως ανταποκριθήκαμε, βρήκαμε αυθημερόν τεχνικό μέσα σε μία ώρα. Ανακαλύψαμε όμως ότι κάπου υπήρχε πρόβλημα, το οποίο ήταν και δύσκολο πρόβλημα», ανέφερε.

Η κοινότητα, όπως εξήγησε, ζήτησε στη συνέχεια τη συνδρομή του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας, καθώς δεν διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό για τον εντοπισμό διαρροών.

«Καλέσαμε τον ΕΟΑ, γιατί δεν έχουμε την τεχνογνωσία ως μια μικρή κοινότητα. Ανταποκρίθηκε αμέσως, χωρίς υποχρέωση, με προσωπικό και μηχανήματα που εντοπίζουν διαρροές», είπε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι μετρήσεις στη γεώτρηση έδειχναν συνεχή παραγωγή περίπου 22 τόνων νερού την ώρα, όμως οι ποσότητες που κατέληγαν στις δεξαμενές ήταν αισθητά μικρότερες, γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες για σοβαρή διαρροή στο δίκτυο.

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης εφαρμόστηκε πρόγραμμα διαχείρισης της υδροδότησης, ενώ βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης νέας τουρμπίνας και νέου αγωγού.

«Ήδη γίνεται εγκατάσταση νέας τουρμπίνας και θα γίνει εγκατάσταση νέου αγωγού. Θέλουμε κάποιο χρόνο. Είμαστε μια μικρή κοινότητα με έναν υπάλληλο», δήλωσε.

Ο πρόεδρος της κοινότητας υποστήριξε ακόμη ότι οι κάτοικοι δεν έμειναν χωρίς νερό επί πέντε ημέρες, όπως αναφέρθηκε σε ορισμένες αναρτήσεις, αλλά ότι τα σοβαρότερα προβλήματα παρουσιάστηκαν τις τελευταίες δύο ημέρες, διάστημα κατά το οποίο η κοινότητα προχώρησε στην τροφοδότηση των δεξαμενών με υδροφόρα οχήματα.

«Τις τελευταίες δύο μέρες έμειναν χωρίς νερό και από χθες βάζουμε νερό με βυτιοφόρα στο ντεπόζιτο», είπε, προσθέτοντας ότι η κοινότητα προμηθεύεται επίσης πόσιμο νερό από το Επισκοπειό και τον Λυθροδόντα για την κάλυψη των αναγκών.

Απαντώντας στις διαμαρτυρίες κατοίκων που υποστήριξαν ότι αναγκάστηκαν να πληρώσουν ιδιωτικά βυτιοφόρα για να γεμίσουν τις δεξαμενές των κατοικιών τους, ο κ. Ηροδότου ανέφερε ότι αντιλαμβάνεται την ταλαιπωρία, ωστόσο υποστήριξε πως η κοινότητα δεν μπορεί να αναλαμβάνει τέτοιες δαπάνες, καθώς αυτό δεν συνάδει με τη χρηστή οικονομική διαχείριση.

Την ίδια ώρα, κάτοικοι της κοινότητας περιγράφουν διαφορετική εικόνα ως προς τη διάρκεια και την ένταση του προβλήματος. Μιλώντας στο politis.com.cy , κάτοικος ανέφερε ότι η μειωμένη παροχή νερού ξεκίνησε από την Τετάρτη και συνεχίστηκε μέχρι το Σάββατο, πριν διακοπεί πλήρως.

«Τετάρτη ως Σάββατο είχαμε λίγο νερό. Σταμάτησε και δεν γέμωσαν τα τεπόζιτα. Για δύο μέρες δείξαμε κατανόηση. Φέραμε μόνοι μας βυτιοφόρα να μας γεμίσουν τα τεπόζιτα», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι αρκετοί κάτοικοι αναγκάστηκαν να καλύψουν με δικά τους έξοδα τις βασικές ανάγκες υδροδότησης των κατοικιών τους.

Οι εργασίες για τον εντοπισμό και την αποκατάσταση της βλάβης συνεχίζονται, ενώ η κοινότητα εκφράζει την εκτίμηση ότι με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων θα αποκατασταθεί πλήρως η ομαλή υδροδότηση του Αναλυόντα.