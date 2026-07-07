Επικίνδυνες οι αυθαίρετες ερμηνείες

Βεβιασμένες, αχρείαστες αλλά και επικίνδυνες οι αντιδράσεις κάποιων συμπολιτών μας στα ΜΚΔ, για το επεισόδιο με τον σοβαρό τραυματισμό Τουρκοκύπριου στην Αγία Νάπα. Η σπουδή τους -χωρίς να έχουν καμία ενημέρωση ή πληροφορία περί τούτου- να θεωρήσουν εκ προοιμίου, ότι επρόκειτο για επίθεση ακραίων Ελληνοκυπρίων έριχνε λάδι στη φωτιά, αλλά και νερό στον μύλο των Τουρκοκυπρίων εθνικιστών, να εκμεταλλευτούν το περιστατικό και να δημιουργήσουν περιρρέουσα ατμόσφαιρα σε βάρος Ελληνοκυπρίων που επισκέπτονται τα κατεχόμενα. Κατανοούμε τη δικαιολογημένη ανησυχία κάποιων από τη δράση ακραίων στοιχείων και στην πλευρά μας, και την αγωνία τους να μην δημιουργούνται περιστατικά που να δηλητηριάζουν τις σχέσεις μεταξύ των δύο κοινοτήτων, αλλά ακριβώς γι' αυτό χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη προσοχή και όχι να δημιουργούμε μόνοι μας θέματα εκεί όπου δεν υπάρχουν.

Κ. ΖΑΔΗΣ