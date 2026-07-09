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Καταγγέλλει Αρμεύτη ο Πρωτοπαπάς

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο αντιδήμαρχος Μέσα Γειτονιάς Μάριος Πρωτοπαπάς, έχει αποστείλει επιστολή προς το Υπουργείο Εσωτερικών για ζητήματα που αφορούν το Δήμο Λεμεσού, κάνοντας επίθεση στον δήμαρχο Γιάννη Αρμεύτη. Στην επιστολή καταγγέλλονται, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο, σοβαρά ζητήματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την υποβάθμιση του θεσμού του αντιδημάρχου, την παράκαμψη της θεσμικής τάξης, καθώς και εμπόδια που, όπως υποστηρίζει, αντιμετωπίζει κατά την άσκηση των καθηκόντων του ως δημαρχεύοντος. Να σημειωθεί ότι η εν λόγω ανακοίνωση στάλθηκε στα ΜΜΕ χωρίς να κοινοποιηθεί αυτούσιο το περιεχόμενο της επιστολής. Μεταξύ άλλων, ο κ. Πρωτοπαπάς υποστηρίζει ότι σε περιπτώσεις όπου ασκεί καθήκοντα δημαρχεύοντα, δεν του παρέχεται ο απαραίτητος χώρος, ούτε οι αναγκαίες υποδομές στο Δημαρχείο για την εξάσκηση των καθηκόντων του», λέγοντας ότι το «γραφείο το δημάρχου παραμένει κλειδωμένο». 

Παζ.

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